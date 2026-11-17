Foto: Magnific
Microsoft odhalil letošní Black Friday výprodej pro
Xbox a PC. Hráči se mohou těšit na více než 2 000 zlevněných her, včetně nedávno vydaných titulů a populárních sérií. Společnost slibuje slevy dosahující až 80 % a rovnou zveřejnila devět konkrétních nabídek. Mezi nimi nechybí Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day ani Final Fantasy VII Remake Intergrade.
Akce oficiálně začíná 19. listopadu ve 21:00 pacifického času, což v České republice odpovídá pátku 20. listopadu v 6:00 ráno. Výprodej potrvá do 2. prosince 2026 a Microsoft už nyní upozorňuje, že 23. listopadu přibudou další nabídky.
Přestože Black Friday tradičně připadá na poslední listopadový pátek, herní společnosti své akce spouštějí s výrazným předstihem. Xbox letos sází především na rozsáhlý digitální katalog, ve kterém se vedle starších her objevují také nové a dražší edice velkých titulů.
Xbox
Foto: Magnific
Forza Horizon 6, Gears of War i Final Fantasy VII. Microsoft odhalil první slevy
Z dosud potvrzených nabídek je nejvýraznější 80% sleva na Final Fantasy VII Remake Intergrade. Jde o největší oznámené zlevnění mezi devíti představenými hrami.
Microsoft však nezapomněl ani na hráče, kteří dávají přednost novějším titulům. Gears of War: E-Day v edici Premium zlevní o 30 % a Forza Horizon 6 Premium Edition bude možné pořídit s 25% slevou.
Oficiálně potvrzené nabídky zahrnují následující hry:
Final Fantasy VII Remake Intergrade: sleva 80 % NBA 2K27: sleva 55 % Madden NFL 27: sleva 50 % Gears of War: E-Day Premium Edition: sleva 30 % Forza Horizon 6 Premium Edition: sleva 25 % Crimson Desert Enhanced: sleva 20 % Halo: Campaign Evolved Premium Edition: sleva 20 % Grounded 2 Founder’s Edition: sleva 20 % The Blood of Dawnwalker: sleva 20 %
Právě zařazení prémiových edic je poměrně zajímavé. Tyto verze bývají dražší než základní hra a často obsahují dodatečný obsah nebo jiné bonusy. Ani výrazná procentuální sleva proto automaticky neznamená, že jde o nejlevnější způsob, jak si konkrétní titul zahrát.
Hráči by měli před nákupem porovnat cenu zlevněné edice se základní verzí a zvážit, zda dodatečný obsah skutečně využijí. Rozdíl může být významný zejména u her, které nabízejí několik cenových variant.
Uvedená procenta pocházejí z amerického oznámení
Microsoftu. Společnost výslovně upozorňuje, že nabídky se mohou lišit podle země a prodejce. České ceny a dostupnost jednotlivých slev proto bude nutné ověřit v tuzemské verzi obchodu. Ve výprodeji bude přes 2 000 her. Zlevní také ovladače
Devět zveřejněných titulů představuje pouze malou ukázku toho, co Microsoft připravuje. Celkem má být do Black Friday zařazeno více než 2 000 her a dalších herních nabídek se hráči dočkají od 23. listopadu.
To je důležitá informace především pro ty, kteří v prvním seznamu nenašli nic zajímavého. Kompletní nabídka bude mnohem širší a vyplatí se sledovat nejen nejznámější značky, ale také menší hry a starší tituly.
Výprodej se navíc nebude týkat pouze softwaru. Microsoft oznámil také slevy na vybrané příslušenství Xbox. Zajímavá je především nabídka služby
Xbox Design Lab, která umožňuje vytvořit si vlastní barevnou kombinaci bezdrátového ovladače.
Od 19. listopadu do 2. prosince má být možné získat na objednávky prostřednictvím Xbox Design Lab slevu až 15 % společně s bezplatným gravírováním. Také zde je potřeba počítat s případnými regionálními omezeními.
V americké nabídce se objevuje rovněž spolupráce se Samsungem. Při nákupu vybraných televizorů mohou zákazníci získat kompaktní ovladač Xbox Nano a dva měsíce služby Xbox Game Pass Ultimate pro nové předplatitele. Tato konkrétní akce je podle Microsoftu určena pro zapojené americké prodejce a nelze ji automaticky vztahovat na český trh.
Pro české hráče je tedy nejdůležitějším termínem pátek 20. listopadu v 6 hodin ráno. V tu chvíli by se měly začít objevovat oznámené digitální slevy. Kdo plánuje koupit více her, nemusí rozhodovat okamžitě. Akce potrvá až do začátku prosince a její nabídka se má ještě rozšířit.
Zdroj:
https://news.xbox.com/en-us/2026/11/16/xbox-black-friday-sale-2026 https://www.purexbox.com/news/2026/11/xbox-announces-black-friday-sale-2026-reveals-nine-included-games