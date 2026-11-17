Foto: Magnific
Vývoj Grand Theft Auto 6 se stal jedním z nejambicióznějších projektů v historii herního průmyslu. Rockstar Games na něm pracoval více než deset let, zapojil tisíce zaměstnanců a podle nezávislých odhadů utratil přes miliardu dolarů. Přesto vedení studia přiznává, že kdyby záleželo pouze na samotných vývojářích, ve zdokonalování hry by pokračovali ještě mnohem déle.
Jennifer Kolbe, šéfka vydavatelské divize Rockstar Games, v rozhovoru pro britský deník The Guardian uvedla, že vývojáři by s prací na
GTA 6 prakticky nikdy nepřestali, pokud by měli možnost rozhodovat bez časových omezení. Podobně situaci popsal Rob Nelson, spoluvedoucí studia Rockstar North, podle kterého je nesmírně obtížné určit okamžik, kdy je tak rozsáhlý projekt skutečně hotový.
Nejde přitom pouze o opravy chyb nebo technické optimalizace. Hlavním problémem je množství detailů, které lze do otevřeného herního světa neustále přidávat. S každou dokončenou částí totiž vzniká prostor pro další vylepšení.
GTA 6 mohlo být hotové dříve. Rockstar ale odmítl jednodušší cestu
Kolbe v rozhovoru připustila, že studio mohlo vyvinout něco na způsob GTA 5.5 a celý projekt dokončit výrazně rychleji. Taková cesta by však neodpovídala ambicím vývojářů, kteří chtěli vytvořit skutečně novou generaci
Grand Theft Auto. GTA
Foto: Magnific
Rozsah projektu dokládá také velikost vývojového týmu. Podle zjištění The Guardian se na
GTA 6 podílelo téměř 5 000 lidí a velikost týmu se oproti předchozímu dílu přibližně zčtyřnásobila. První výzkumné cesty vývojářů do Miami, které posloužilo jako inspirace pro Vice City, proběhly už v roce 2015.
Nelson upozornil na zajímavou změnu v herním průmyslu. Dříve vývojáře zásadně omezoval výkon hardwaru. Dnes mohou vytvořit mnohem rozsáhlejší a propracovanější světy, ale stále narážejí na lidské možnosti. Každá postava, animace, dialog nebo interaktivní předmět vyžaduje něčí práci.
Příkladem jsou obyčejné činnosti hlavních hrdinů. Jason může během pohybu po herním světě jíst, pít nebo manipulovat s předměty. Tekutina v lahvích reaguje na jeho pohyb a prostředí obchodů obsahuje jednotlivě zpracované produkty. Vývojáři se věnovali dokonce i podobě oblečení kolemjdoucích postav.
Samostatnou výzvu představovalo také množství nehráčských postav, pro které bylo nutné připravit dialogy a zvukové záznamy. Právě tento rozsah práce podle dřívějších vyjádření vedení Rockstaru přispěl k rozhodnutí vydání odložit. The Guardian+1
Vývoj za miliardy dolarů. Srovnání s Burdž Chalífou má ale háček
Finanční rozsah GTA 6 je mimořádný i ve srovnání s projekty mimo herní průmysl. Na internetu dlouhodobě kolují tvrzení, že vývoj hry mohl stát až dvě miliardy dolarů. Taková částka by převyšovala přibližně 1,5 miliardy dolarů, za které vznikl dubajský mrakodrap Burdž Chalífa, nejvyšší budova světa.
Jenže skutečný rozpočet
GTA 6 dosud nebyl zveřejněn. Jennifer Kolbe v říjnu pro Bloomberg odmítla právě spekulaci, že náklady na vývoj překročily cenu stavby dubajského mrakodrapu. Přesnou částku však neuvedla.
Britský The Guardian nyní pracuje s nezávislými odhady přesahujícími miliardu dolarů. Jde tedy stále o astronomické náklady, ale tvrzení o dvou miliardách nelze považovat za potvrzený fakt.
Pozoruhodnější než samotná cena je především přístup Rockstaru. Nelson totiž upozornil, že ani prakticky neomezené finanční prostředky nezaručují vznik kvalitní hry. Peníze umožní zaměstnat více vývojářů a financovat náročnější technologie, nedokážou ale automaticky vyřešit tvůrčí problémy.
Studio se tak dostalo do situace, kdy muselo rozhodnout, které detaily ještě dokončit a které nápady už ponechat stranou. Podle Nelsona je obtížné odejít od projektu, na kterém člověk pracoval tolik let, přestože objektivně může být na dosažený výsledek hrdý.
GTA 6 má vyjít 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Jeho vydání tak po více než deseti letech příprav přichází pouhé dva dny po aktuálních vyjádřeních vedení Rockstaru. Pro vývojáře končí mimořádně dlouhá etapa, zatímco hráči teprve získají možnost posoudit, zda se tolik let práce skutečně vyplatilo. Bloomberg.com+3
Zdroj:
https://www.theguardian.com/games/ng-interactive/2026/nov/15/grand-theft-auto-vi-inside-rockstar-games https://www.pcgamer.com/games/grand-theft-auto/they-would-never-stop-working-on-this-game-gta-6s-development-couldve-gone-on-for-longer-just-because-its-really-hard-to-close-it-down