Foto: Magnific
Kdo si chtěl zahrát
Kingdom Come: Deliverance II, ale odrazovala ho původní cena téměř 60 eur, má nyní zajímavou příležitost. V rámci Czech & Slovak Games Week 2026 zlevnilo české středověké RPG o 67 % na pouhých 19,79 eura. Ještě výraznější slevu dostal první díl, který se na Steamu prodává za 4,49 eura. Tím však výprodej zdaleka nekončí. Do akce se zapojily stovky her od českých a slovenských vývojářů, včetně známých simulátorů, adventur i menších nezávislých projektů.
Festival probíhá od 16. do 23. listopadu na digitálních platformách Steam a GOG. Pořádají jej Asociace českých herních vývojářů a Slovak Game Developers Association. Akce tradičně připomíná 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, a současně představuje výsledky domácího herního průmyslu.
Pro hráče je samozřejmě nejzajímavější samotný výprodej. Letos se přitom neomezuje na několik starších titulů, které už většina fanoušků vlastní. Mezi zlevněnými hrami najdeme také novější a stále populární produkce.
Kingdom Come, simulátory i české adventury za pár eur
Největší pozornost na sebe přirozeně strhává Kingdom Come: Deliverance II od Warhorse Studios. Hra, která vyšla v únoru 2025, se nyní prodává se slevou 67 %. Z původních 59,99 eura tak cena klesla na 19,79 eura. První Kingdom Come: Deliverance je ještě dostupnější. Díky 85% slevě stojí místo 29,99 eura pouze 4,49 eura.
Gamer
Foto: Magnific
Výrazně zlevnily také kamionové simulátory od českého studia SCS Software. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator se prodávají shodně za 4,99 eura, tedy se slevou 75 %. Oba tituly navíc patří mezi hry, ke kterým se hráči pravidelně vracejí i mnoho let po vydání.
Milovníci strategií mohou sáhnout po Last Train Home od brněnského studia Ashborne Games. Příběh československých legionářů odehrávající se během cesty přes občanskou válkou zmítané Rusko je nyní dostupný za 13,19 eura místo původních 39,99 eura.
A zapomenout bychom neměli ani na české adventury. Legendární Machinarium od Amanita Design stojí jen 2,99 eura, zatímco novější Phonopolis zlevnil o 40 % na 13,19 eura. Ve výprodeji se objevuje také Polda 5 za 1,99 eura.
Výběr zajímavých slev na Steamu:
Hra Sleva Akční cena Kingdom Come: Deliverance II −67 % 19,79 € Kingdom Come: Deliverance −85 % 4,49 € Euro Truck Simulator 2 −75 % 4,99 € American Truck Simulator −75 % 4,99 € Machinarium −85 % 2,99 € Polda 5 −50 % 1,99 € Last Train Home −67 % 13,19 € Way of the Hunter −75 % 7,49 € Phonopolis −40 % 13,19 € Pilgrims −80 % 1,39 €
Ceny odpovídají nabídce české verze Steamu během akce 18. listopadu 2026. Steam Store+1
Výprodej není jen o slevách. Hráči mohou objevit i připravované novinky
Czech & Slovak Games Week má ještě jednu zajímavou stránku. Vedle zavedených značek dává prostor menším studiím, jejichž hry by se jinak mezi tisíci tituly na Steamu snadno ztratily. Letos festival představuje více než 350 českých a slovenských her, přičemž některé z nich si návštěvníci mohou vyzkoušet prostřednictvím bezplatných demoverzí.
Na festivalové stránce se objevují například připravované projekty Aledorn, Machinefall nebo Gravewatch. Nechybějí ani hry, které už vyšly, ale nedostává se jim tolik pozornosti jako velkým domácím hitům. Právě tady může hráč objevit něco zajímavého, aniž by musel sázet pouze na známá jména.
Součástí programu jsou rovněž živé přenosy, během nichž vývojáři představují své hry přímo při hraní. Zájemci tak mohou sledovat nejen samotnou hratelnost, ale také si udělat lepší představu o projektech, které teprve čekají na vydání.
Celá akce navíc ukazuje, jak pestrá je česká a slovenská herní scéna. Vedle historických RPG a realistických simulátorů zde stojí ručně kreslené adventury, survivaly, strategie i experimentální nezávislé tituly. Výhodou je, že návštěvníci festivalu mají tyto hry pohromadě a nemusí je složitě vyhledávat.
Na nákup zbývá čas do 23. listopadu 2026. Kdo však hledá konkrétní titul, měl by si zkontrolovat také jeho edici. Některé hry nabízejí vedle základní verze i kompletní balíčky s rozšířeními, jejichž ceny a slevy se mohou lišit.
Zdroj:
https://store.steampowered.com/sale/CzechSlovakGamesWeek2026
https://www.gog.com/en/promo/20261116_czech_and_slovak_games