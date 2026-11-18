Foto: Magnific
Grand Theft Auto 6 se ještě ani nedostalo do rukou běžných hráčů a už má našlápnuto k tomu, aby ovládlo největší herní událost roku. Organizátoři The Game Awards 2026 zveřejnili nominace a očekávaná novinka od Rockstar Games získala hned osm nominací, včetně té nejprestižnější za hru roku. Do ostrého souboje ovšem vstupují také Resident Evil Requiem, Control Resonant nebo nová Zelda. České fanoušky může na první pohled překvapit absence Kingdom Come: Deliverance 2.
Nominace byly zveřejněny 17. listopadu, tedy pouhé dva dny před plánovaným vydáním
GTA 6. Rockstar se tak dostává do nezvyklé situace. Jeho hra už bojuje o nejvyšší ocenění, přestože drtivá většina hráčů zatím neměla příležitost přesvědčit se o jejích kvalitách.
Není to ovšem porušení pravidel. O nominacích rozhoduje odborná porota složená ze zástupců více než 160 médií a tvůrčích organizací, jejíž členové mohou mít k hrám přístup před jejich oficiálním vydáním. GTA 6 navíc splňuje letošní termín pro zařazení do soutěže.
Zda si Rockstar takto silnou pozici skutečně zaslouží, se veřejnost začne dozvídat už 19. listopadu, kdy má Grand Theft Auto 6 vyjít na PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Awards
Foto: Magnific
GTA 6 má osm nominací. Resident Evil a Control mu dýchají na záda
Rockstar letos ovládl počet individuálních nominací. Grand Theft Auto 6 se objevuje v osmi kategoriích, které pokrývají prakticky všechny hlavní aspekty herního vývoje.
Konkrétně jde o hru roku, nejlepší herní režii, příběh, výtvarné zpracování, hudbu, zvukový design, herecký výkon a akční adventuru.
V kategorii nejlepšího hereckého výkonu byla nominována Manni L. Perez, představitelka Lucie Caminos, jedné ze dvou hlavních postav nového
GTA.
Osm nominací však ještě nemusí znamenat jednoznačný triumf. Silnou konkurenci představují především Control Resonant od Remedy Entertainment a Resident Evil Requiem od Capcomu. Obě hry získaly po šesti nominacích. Phantom Blade Zero má pět nominací a mezi uchazeči o titul hry roku nechybí ani 007 First Light nebo The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Velmi dobře si vedlo také Nintendo, které se s celkovými dvanácti nominacemi stalo nejúspěšnějším vydavatelem letošního výběru. Druhý skončil Capcom s jedenácti nominacemi. Annapurna Interactive a PlayStation získaly po devíti.
Kde je Kingdom Come: Deliverance 2? Česká hra už svou šanci dostala
České hráče bude pravděpodobně zajímat také osud Kingdom Come: Deliverance 2 od pražského studia Warhorse. Druhý díl historického RPG v letošním seznamu nominovaných skutečně chybí. Neznamená to ale, že by organizátoři úspěšnou českou hru přehlédli.
Kingdom Come: Deliverance 2 vyšlo už v únoru 2025 a o ocenění soutěžilo v předchozím ročníku The Game Awards.
Tehdy získalo hned tři významné nominace. Ucházelo se o titul hry roku, nejlepší příběh a nejlepší RPG. Pro Warhorse Studios šlo o mimořádné mezinárodní uznání, přestože si nakonec žádnou z těchto cen neodneslo.
Loňskému ročníku dominovalo francouzské RPG Clair Obscur: Expedition 33, které získalo devět ocenění včetně hry roku.
Pro český herní průmysl ale zůstávají nominace Kingdom Come: Deliverance 2 významným úspěchem. Už samotná účast mezi nejlepšími hrami světa ukázala, že české studio dokáže konkurovat největším mezinárodním produkcím.
Letošní výběr navíc ukazuje, že se stále více prosazují také menší projekty. Vedle velkorozpočtových titulů dostaly prostor nezávislé hry, virtuální realita nebo experimentálnější herní zážitky.
Kompletní nominace The Game Awards 2026
Organizátoři zveřejnili kandidáty napříč hlavními herními žánry, technickými kategoriemi i esportem. Níže najdete všech 29 kategorií uvedených v letošním přehledu, včetně jednotlivých nominovaných.
Hra roku (Game of the Year) 007 First Light Control Resonant Grand Theft Auto 6 Phantom Blade Zero Resident Evil Requiem The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nejlepší herní režie (Best Game Direction) Control Resonant Grand Theft Auto 6 Phantom Blade Zero Pragmata Resident Evil Requiem Nejlepší příběh (Best Narrative) 007 First Light Control Resonant Grand Theft Auto 6 Resident Evil Requiem The Blood of Dawnwalker Nejlepší výtvarné zpracování (Best Art Direction) Control Resonant Grand Theft Auto 6 Mouse: P.I. For Hire Phantom Blade Zero The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nejlepší hudba (Best Score and Music) Ace Combat 8: Wings of Theve Grand Theft Auto 6 Mixtape Phantom Blade Zero The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nejlepší zvukový design (Best Audio Design) Ace Combat 8: Wings of Theve Control Resonant Grand Theft Auto 6 Resident Evil Requiem Star Wars: Galactic Racer Nejlepší herecký výkon (Best Performance) Angela Sant’Albano – Grace Ashcroft, Resident Evil Requiem Liam McIntyre – Wolverine, Marvel’s Wolverine Manni L. Perez – Lucia Caminos, Grand Theft Auto 6 Patrick Gibson – James Bond, 007 First Light Rahul Kohli – Arjun Devraj, Saros Inovace v přístupnosti (Innovation in Accessibility) Assassin’s Creed Black Flag Resynced Forza Horizon 6 Gears of War: E-Day Marvel’s Wolverine Rhythm Heaven Groove Hry se společenským přesahem (Games for Impact) Big Walk Cairn Forever Ago Life is Strange: Reunion Lily’s world XD Mixtape Nejlepší dlouhodobě podporovaná hra (Best Ongoing Game) Arc Raiders Final Fantasy XIV Fortnite No Man’s Sky The Witcher 3: Wild Hunt Nejlepší podpora komunity (Best Community Support) Crimson Desert Helldivers 2 No Man’s Sky The Witcher 3: Wild Hunt Warframe Nejlepší nezávislá hra (Best Independent Game) Big Walk Cairn Denshattack! Mewgenics Mina the Hollower Nejlepší nezávislý debut (Best Debut Indie Game) Dressmaker Esoteric Ebb Orbitals Replaced Silver Pines Nejlepší mobilní hra (Best Mobile Game) Arknights: Endfield Monster Hunter Outlanders Neverness to Everness Pokémon Champions Where Winds Meet Nejlepší VR/AR hra (Best VR/AR) Forefront Into the Radius 2 Little Nightmares VR: Altered Echoes Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City Thief VR: Legacy of Shadow Nejlepší akční hra (Best Action Game) Ace Combat 8: Wings of Theve Gears of War: E-Day Onimusha: Way of the Sword Phantom Blade Zero Saros Nejlepší akční adventura (Best Action/Adventure Game) 007 First Light Control Resonant Grand Theft Auto 6 Pragmata Resident Evil Requiem The Legend of Zelda: Ocarina of Time Nejlepší RPG (Best RPG) Final Fantasy Resonance Fire Emblem Fortune’s Weave Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection The Blood of Dawnwalker Trails in the Sky 2nd Chapter Nejlepší bojová hra (Best Fighting Game) 2XKO Avatar Legends: The Fighting Game Invincible VS Marvel Tōkon: Fighting Souls My Hero Academia: All’s Justice Nejlepší rodinná hra (Best Family Game) Big Walk LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Nintendo Switch Sports Resort Pokémon Pokopia Yoshi and the Mysterious Book Nejlepší simulace nebo strategie (Best Sim/Strategy) Mewgenics Planet Zoo 2 Pokémon Pokopia Slay the Spire 2 Star Wars Zero Company Nejlepší sportovní nebo závodní hra (Best Sports/Racing) EA Sports FC 27 Forza Horizon 6 Nintendo Switch Sports Resort Screamer Star Wars: Galactic Racer Nejlepší multiplayer (Best Multiplayer) Big Walk Call of Duty: Modern Warfare 4 Gears of War: E-Day Marathon Meccha Chameleon Orbitals Nejlepší adaptace (Best Adaptation) Cyberpunk: Edgerunners 2 Fallout, 2. série Mortal Kombat 2 The Super Mario Galaxy Movie Resident Evil Nejočekávanější hra (Most Anticipated Game) Fable Final Fantasy 7 Revelation God of War Laufey Resident Evil Veronica The Witcher 4 Tvůrce obsahu roku (Content Creator of the Year) CDawg Cellbit iShowSpeed LilSimsie OhnePixel Nejlepší esportová hra (Best Esports Game) Counter-Strike 2 Dota 2 League of Legends Mobile Legends: Bang Bang Valorant Nejlepší esportový hráč (Best Esports Athlete) Chovy – Gen.G Donk – Team Spirit Erde – LOUD Yatoro – Team Spirit ZywOo – Team Vitality Nejlepší esportový tým (Best Esports Team) Gen.G – League of Legends LOUD – Valorant Team Falcons – Counter-Strike 2 Team Falcons – Rocket League Team Spirit – Dota 2 Team Vitality – Counter-Strike 2 Kdy se dozvíme vítěze The Game Awards 2026?
Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2026 v Peacock Theatre v Los Angeles. Přenos bude dostupný prostřednictvím desítek digitálních platforem včetně YouTube, Twitch, Prime Video a Disney+.
O výsledcích hlavních kategorií rozhoduje kombinace odborné poroty a veřejného hlasování. Porota má devadesátiprocentní váhu, zatímco zbývajících deset procent připadá fanouškům.
Předchozí ročník ovládlo Clair Obscur: Expedition 33, které proměnilo devět nominací ve vítězství a vytvořilo rekord v počtu získaných cen během jediného ročníku.
GTA 6 nyní vstupuje do soutěže jako nejčastěji nominovaná hra. Jeho skutečné postavení ale prověří nejen prosincové udílení cen, nýbrž především samotní hráči, kteří se do nového Vice City podívají už 19. listopadu.
Zdroj:
https://www.gamesindustry.biz https://www.gematsu.com/2026/11/the-game-awards-2026-nominees-announced