Všechny obavy jsou pryč? Nový Harry Potter vykouzlí v traileru úsměv i těm největším skeptikům

Ať už si myslíte, že je nová verze Harryho Pottera zbytečná, či nikoliv, jedna věc je jistá – tvůrci si možná k uvedení traileru i vánoční premiéře nemohli vybrat horší rok. Právě v těchto dnech totiž můžete i v českých kinech zhlédnout filmový Kámen mudrců, na který vzala řada nostalgických rodičů i své děti a představila tím slavnou fantasy nové generaci. V listopadu navíc uběhne 25 let od premiéry, kdy si podobné cílové skupiny pustí okouzlující snímek i na streamu. Vážně je tedy nová verze z dílny Marka Myloda a Francescy Gardiner potřeba, když originál rezonuje momentálně i u mladého publika? I přes všechna negativa dává nový trailer jasně najevo, že tento návrat možná nakonec nebude tak špatný nápad.
Nový trailer se totiž snaží ze všech sil přinést nám na obrazovky starou dobrou kouzelnickou a pohádkovou atmosféru, i když v trochu jiném stylistickém tónu. Detailnější pohled do Bradavic a na ikonické postavy působí správně velkolepě i hravě, zároveň ovšem materiál přináší jistý punc civilnosti a ukazuje detailnější vhled do studentského dění. Slova o tom, že bude seriál předloze daleko věrnější a zároveň původní látku v jistém směru rozšíří, se v ukázce již částečně naplňují a jednotlivé záběry dávají i skalním fandům filmů dost důvodů k tomu, aby dali novince šanci.
Nejvíce pozornosti je samozřejmě věnováno nové dětské trojici a nutno říci, že Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton zatím do ikonických rolí pasují skvěle. Což se dá ostatně říci i o většině dospělého obsazení. John Lithgow coby Albus Brumbál, Nick Frost alias Hagrid či Janet McTeer jako nová McGonagallová si knižní fanoušky ihned získají, jen s tím novým Snapem (Paapa Essiedu) to asi zkrátka bude složitější. Nový trailer ovšem jasně ukazuje, že Harry Potter bude opravdu jedním z největších seriálů roku, který po vizuální či atmosférické stránce nemusí za svým předchůdcem nijak zaostávat. Ano, napětí ohledně osudů postav či směřování příběhu tu očekávat nemůžeme, hravou a neodolatelnou fantasy ale snad ano.
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Zdroj: HBO Max