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Všechny obavy jsou pryč? Nový Harry Potter vykouzlí v traileru úsměv i těm největším skeptikům

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Do školních lavic se nevracejí jen děti, ale brzy do nich znovu zasedne i nejslavnější kouzelnický student všech dob. Seriálový Harry Potter se v novém teaseru vydává vstříc nemožnému úkolu – musí přesvědčit o důležitosti svého vzniku i ty největší škarohlídy. Upoutávka na novou verzi Kamene mudrců se nicméně snaží, seč může, a minimálně ústřední hereckou trojici prodává tím nejkouzelnějším způsobem.
Všechny obavy jsou pryč? Nový Harry Potter vykouzlí v traileru úsměv i těm největším skeptikům

Všechny obavy jsou pryč? Nový Harry Potter vykouzlí v traileru úsměv i těm největším skeptikům

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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