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Salma Hayek omládla k šedesátinám. Ve filmu musela tvrdě bojovat za svůj přízvuk i důstojnost

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Pro někoho vzor dokonalé krásy, pro jiné ztělesnění emancipace a nabytého respektu latinskoamerických žen v zámořském showbyznysu. A pro leckoho snad i skvělá herečka, která si za roli v životopisu Frida vysloužila oscarovou nominaci jako vůbec první žena mexického původu. Čerstvě šedesátiletá Salma Hayek, jejíž „české“ příjmení do našich končin v rámci rodokmenu bohužel nevede, se silným přízvukem a vizáží bohyně tvrdě bojovala za to, aby ji v Hollywoodu nepovažovali jen za sexuální idol. „Dřív jsem si říkávala: ‚Už aby mi bylo pětatřicet, kdy si lidé budou myslet, že jsem na sexbombu příliš stará.‘ Třeba pak konečně dostanu ty dobré role,“ říkávala – a v podstatě se jí to vyplnilo.
Salma Hayek omládla k šedesátinám. Ve filmu musela tvrdě bojovat za svůj přízvuk i důstojnost

Salma Hayek omládla k šedesátinám. Ve filmu musela tvrdě bojovat za svůj přízvuk i důstojnost

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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