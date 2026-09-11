Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Hope je adrenalinový akční nářez. Nohy mu ale podráží přehnané ambice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Korejská kinematografie se v českých kinech zase jednou hlásí o slovo. A to pořádně hlasitě! Již v podstatě kultovní tvůrce Hong-džin Na útočí s další šťavnatou žánrovkou, s níž tentokrát dokonce bojoval o prestižní Zlatou palmu v Cannes. Na toto ocenění je sice nové akční sci-fi Hope až příliš přímočaré a šablonovité, parametry špičkového blockbusteru takřka hollywoodského střihu ale splňuje bez problémů. A navrch přináší akci, z níž vám může spadnout brada.
Hope je adrenalinový akční nářez. Nohy mu ale podráží přehnané ambice

Hope je adrenalinový akční nářez. Nohy mu ale podráží přehnané ambice

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu
Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu
Příběh, ve kterém zářil i Alain Delon. Léčivé účinky sebeklamu pojednávají o boji mužů i síle žen
Příběh, ve kterém zářil i Alain Delon. Léčivé účinky sebeklamu pojednávají o boji mužů i síle žen

Tragédie pro zamilované i komedie pro singles – tak je v promo materiálech popisován nový český snímek...

Ozvěny 11. září ve filmech: Přetáčení známých hitů, zrušené projekty i mrazivé rekonstrukce
Ozvěny 11. září ve filmech: Přetáčení známých hitů, zrušené projekty i mrazivé rekonstrukce

Před 25 lety došlo k tragédii, která zasáhla celý svět. Teroristické útoky z 11. září dodnes představují...

Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez
Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez

Máme tu druhou zářijovou várku novinek v kinech. Oproti minulým týdnům nás tentokrát nečeká žádná mimořádná...

Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou
Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

Patriarcha filmových monster z Japonska si k sedmdesátému výročí své existence nadělil prvního Oscara, a to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.