Už za pár hodin velká česká banka vypne své služby. Lidé se musí připravit na komplikace

Už za pár hodin velká česká banka vypne své služby. Lidé se musí připravit na komplikacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Raiffeisenbank čeká velká odstávka. Klienti se nedostanou do aplikace ani k bankovní identitě.
Lednové zvýšení důchodů nakonec nemusí skončit pouze u zhruba 300 korun. Premiér Andrej Babiš uvedl, že...
O výši důchodů od ledna 2027 se stále rozhoduje. Jedno je ale jisté už nyní. Pravidelná valorizace není...
Lednové zvýšení důchodů pro rok 2027 stále nemá konečnou podobu. Podle dosavadního návrhu mají penze vzrůst...
Studující rodiče mohou od září získat novou pravidelnou podporu. Její výše se přitom nebude od ledna 2027...
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