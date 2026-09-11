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Už za pár hodin velká česká banka vypne své služby. Lidé se musí připravit na komplikace

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Klienti jedné z největších bank v Česku se musí připravit na několikahodinové omezení služeb. Raiffeisenbank v pátek večer odstaví mobilní i internetové bankovnictví. Výpadek se dotkne také bankovní identity a investiční aplikace. Běžné platby kartou ale zůstanou dostupné.
Raiffeisenbank čeká velká odstávka. Klienti se nedostanou do aplikace ani k bankovní identitě.

Raiffeisenbank čeká velká odstávka. Klienti se nedostanou do aplikace ani k bankovní identitě.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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