V sobotu v 16:30 se vrátí dětství: Nova vytáhne nejkladnějšího hrdinu všech Husákových dětí

Sobotní odpoledne je jako stvořené pro útěk z reality. Máte chuť na příběh, kde se hrdinové nebojí postavit zlu tváří v tvář? Kde přátelství znamená víc než zlato a čest víc než život? Připravte si popcorn – čeká vás dobrodružství, které v kinech viděly tři miliony lidí za jediný rok.
Divoká krajina. Záhadná mapa. Chladnokrevná vražda. A hon za pokladem, který rozpoutá lavinu násilí. Tahle kombinace stačila k tomu, aby vznikl kult, který přetrvává šedesát let. Film s astronomickým rozpočtem, natočený za dva měsíce v zemi, která nemá s Divokým západem nic společného.
Hlavní hvězda se před natáčením učila jezdit na koni. Producenti riskovali miliony. Nikdo netušil, že se rodí legenda, kterou budou rodiče pouštět svým dětem a ty zase jejich vnukům. Víte, o čem mluvím?
Vinnetou a Old Shatterhand: Když se pokrevní bratři setkali poprvé
Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) – právě tenhle film v roce 1962 spustil mayovské šílenství, které Evropu doslova pohltilo. Režisér Harald Reinl spojil německé, jugoslávské a francouzské producenty a vytvořil něco, co filmový svět ještě neviděl.
Příběh? Prostý jako rána pěstí. Bezohledný bandita Cornel Brinkley zavraždí muže kvůli mapě vedoucí k bájnému pokladu. Mladý Fred Engel touží po pomstě. A do hry vstupují oni – náčelník Apačů Vinnetou a jeho bílý bratr Old Shatterhand. Pierre Brice a Lex Barker vytvořili dvojici, která se zapsala do srdcí navždy.
Herbert Lom jako krutý Brinkley, Götz George jako pomstychtivý Fred a půvabná Karin Dor jako Ellen Patterson – tahle sestava fungovala jako hodinky. Morální čistota postav, přímočarost dialogů, jasné rozdělení dobra a zla. Žádné nuance, žádná šedá zóna. Jen čistý, upřímný western.
Dva měsíce, tři miliony diváků a jeden neschopný jezdec
Natáčení trvalo od 6. srpna do 1. října 1962. Šedesát dní stačilo na vytvoření fenoménu. Výsledek? Film jako první v historii získal Zlaté plátno (Goldene Leinwand) za překonání hranice tří milionů diváků během dvanácti měsíců.
Pierre Brice, budoucí idol generací, byl ve Francii prakticky neznámý. Producent Horst Wendlandt ho objevil na festivalu v Berlíně těsně před začátkem natáčení. Problém? Brice neuměl jezdit na koni. Musel se to učit za pochodu a před kamerami to maskovat. Povedlo se – diváci nikdy nic nepoznali.
Rozpočet činil 3,5 milionu západoněmeckých marek, v přepočtu na dnešní kupní sílu zhruba 240 milionů korun. Nejdražší německá poválečná produkce. Risk byl obrovský. Jen v západoněmeckých kinech film vydělal přes 26 milionů marek. Sázka vyšla.
Stříbrné jezero leží v Chorvatsku, ne v Utahu
Karl May situoval děj do amerického Utahu. Filmaři ale zamířili do tehdejší Jugoslávie. Národní park Plitvická jezera, kaňon Paklenica, řeka Zrmanja – chorvatská příroda dokonale nahradila Divoký západ.
Filmové Stříbrné jezero je ve skutečnosti sladkovodní jezero Kaluđerovac. Přesto se stále objevuje mýtus, že jde o slané jezero. Postavy z něj ve filmu bez problémů pijí – voda je čistá a sladká. Mýtus žije dál, realita je jiná.
Sobotní odpoledne s Vinnetouem – nenechte si ujít
Chcete zažít nostalgii? Ukázat dětem, jak vypadali praví hrdinové? Nebo jen strávit sobotní odpoledne s filmem, který vás nikdy nezklame?
Sledujte Poklad na Stříbrném jezeře v sobotu 12. září v 16:30 na TV Nova. Pokud ho v sobotu nestihnete, repríza běží v neděli 13. září ve 20:30 na Nova Action.
A teď upřímně – kdy jste naposledy viděli film, u kterého jste věděli, že dobro zvítězí, a stejně jste drželi palce až do konce?
Zdroje článku: csfd.cz, magazin.aktualne.cz, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá