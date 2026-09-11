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Hořčice mi stoupá do nosu: Belmondo roli odmítl, Jane Birkin má po koupání suché vlasy a ve filmu je česká Škodovka

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Komedii Hořčice mi stoupá do nosu původně odmítly tehdejší největší herecké hvězdy. Výsledný snímek navíc dodnes baví diváky zjevnými logickými chybami.
Hořčice mi stoupá do nosu

Hořčice mi stoupá do nosu

Zdroj: FOTO:distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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