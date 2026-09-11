Ivana Košková vyrazila před 29 lety na kole k tetě a už nedorazila. Poslední svědkyně ji viděla u hřbitova

V neděli 13. července před devětadvaceti lety sedla čtrnáctiletá Ivana Košková na kolo a vyrazila za tetou. Do cíle své krátké cesty ale nikdy nedorazila. Její rodiče dodnes netuší, co se osudného letního večera jejich dceři přihodilo. Případ zůstává jednou z největších záhad české kriminalistiky.
Poslední mávnutí před domem
Miloslav Košek sledoval svou dceru z okna bytu v Příšovicích. Dívka na něj zamávala, šlápla do pedálů modrého bicyklu značky Favorit a zmizela za zatáčkou. Chtěla přespat u příbuzných ve Svijanském Újezdu a hned ráno nastoupit na letní brigádu. Na sobě měla bílé tričko a tehdy velmi moderní modrozelenou sukni. Celá trasa měřila pouhé tři a půl kilometru a mladá cyklistka ji velmi dobře znala.
Za dálničním mostem směrem na Turnov odbočila ke hřbitovu, kde se potkala s protijedoucí spolužačkou ze školy. Následně se ovšem stalo něco neobvyklého. Na křižovatce u současného pivovaru Košková změnila navyklý směr a pokračovala rovně na Loukov. Právě v těchto místech ji z projíždějícího auta zahlédla svědkyně Andrea B. Všimla si hlavně její nápadné sukně. Toto je úplně poslední ověřená zpráva o pohybu mladé sportovkyně.
Ztracený čas a stovky pátračů
Rodina zjistila pravdu s obrovským zpožděním. Teta o plánované návštěvě předem nevěděla a rodiče se domnívali, že dcera bezpečně spí u ní. Otec proto nahlásil zmizení policii až druhý den ráno. Okamžitě se rozběhla obrovská pátrací akce, do které se zapojily desítky hasičů a záchranářů. Vrtulník vybavený termovizí propátrával celý kraj ze vzduchu.
Potápěči pečlivě prohledávali dno řeky Jizery a hasiči dokonce odčerpali vodu ze studny na blízkém statku. Všechno úsilí vyšlo naprázdno. „Kdybychom aspoň věděli, kde je,“ posteskl si otec pro portál iDnes.cz. Dále uvedl, že by si klidně vzali půjčku a vydali se za ní kamkoliv.
Kriminalisté marně vyslýchali návštěvníky nedalekých Svijanských slavností. Evropou kolovaly fotografie pohřešované díky kontaktům přes řidiče kamionů a zapojila se i organizace pomáhající zneužívaným ženám. Žádná hmatatelná stopa se však nenašla.
Slepé stopy na dně septiku
Vyšetřovatelé postupně pracovali s mnoha teoriemi. Jedna z nich předpokládala tragickou dopravní nehodu, po které opilý řidič schoval tělo i kolo. Další verze směřovala k organizované prostituci, protože jistá svědkyně tvrdila, že Koškovou zahlédla v severočeském Dubí. Do případu se vkládali i nejrůznější samozvaní senzibilové, kteří rodinu obtěžovali svými vizemi. Policie pátrání nikdy neodložila a nedávno jej převzal speciální policejní tým Tempus.
Detektivové dokonce loni zaměřili pozornost na obec Albrechtice vzdálenou zhruba šest kilometrů od místa zmizení. Na zahradě muže z někdejšího okruhu podezřelých provedli hluboké sondy a kompletně vybrali septik. Objevili přitom drobné úlomky kostí. Následná laboratorní analýza ovšem potvrdila jejich zvířecí původ.
Smutné čekání na pravdu
Případná vražda je od roku 2017 promlčená a potenciální pachatel by trestu unikl. Košková oficiálně nefiguruje v policejní databázi pohřešovaných dětí, vyšetřování ale v tichosti pokračuje. Její blízcí dávno ztratili naději na šťastné shledání. Matka Vlasta každý rok na konci března v den dceřiných narozenin zapaluje svíčku u její fotografie. Dnes by z ní byla už třiačtyřicetiletá žena.
Rodiče s láskou vzpomínají na mimořádně hodnou dívku, která skvěle hrála házenou a ráda pletla. „Neměla důvod odcházet,“ tvrdí Miloslav Košek. Podle jeho slov se navíc celá rodina nesmírně těšila na blížící se společnou dovolenou. Dnes by si manželé přáli jedinou věc. Chtějí nalézt dceřiny ostatky a vytvořit jí důstojné místo odpočinku, kam by mohli přinést květiny. Případ se však nejspíš navždy zařadí mezi tzv. kriminalistické pomníčky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, zpravy.aktualne, cnn.iprima).