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Mário Kubec opustil televizní slávu a přešel na tvrdou dřinu

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Herec Mário Kubec zahodil po úspěchu v seriálu Chlapci a chlapi a hostování v Národním divadle dosavadní život. Prahu vyměnil za přírodu a sedmihektarový ranč.
Mário Kubec, Seriál Specialisté

Mário Kubec, Seriál Specialisté

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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