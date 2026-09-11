Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Připravte se, telefony i počítače budou ještě dražší. Čína zastavila export klíčové suroviny a výrobci čipů nemají náhradu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cena specializovaného plynu pro výrobu čipů vyskočila za jediný měsíc o více než 200 %. Zásoby japonských výrobců přitom dochází.
Paměťová karta, RAM SK hynix

Paměťová karta, RAM SK hynix

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z Mobify.cz
Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI
Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI
Microsoft prodloužil podporu Windows 10, ale hráčům to nepomůže. Nvidia ukončuje podporu ovladačů už v říjnu 2026
Microsoft prodloužil podporu Windows 10, ale hráčům to nepomůže. Nvidia ukončuje podporu ovladačů už v říjnu 2026

Microsoft sice posunul bezpečnostní krytí Windows 10 do října 2027, jenže Nvidia přestane pro tento systém...

Tak to je naprostý trhák. DIY hodinky s e-ink displejem a solárním panelem vydrží bez nabíjení 10 měsíců
Tak to je naprostý trhák. DIY hodinky s e-ink displejem a solárním panelem vydrží bez nabíjení 10 měsíců

Vývojář strávil 6 let optimalizací open-source hodinek, které na 100mAh baterii a miniaturním solárním...

Zabezpečení Androidu má funkce, které zbytečně přehlížíte. Zapněte si je, než bude pozdě, trvá to pár minut
Zabezpečení Androidu má funkce, které zbytečně přehlížíte. Zapněte si je, než bude pozdě, trvá to pár minut

Android nabízí ochranu proti krádeži, podvodným hovorům i zneužití oprávnění aplikací. Většinu z toho si...

Samsung ani Apple odpověď nemají, a ani mít nebudou. Nové chytré hodinky vydrží 35 dní bez nabíjení
Samsung ani Apple odpověď nemají, a ani mít nebudou. Nové chytré hodinky vydrží 35 dní bez nabíjení

HONOR Watch 6 slibují na jednom nabití až 35 dní provozu. Apple Watch Series 10 zvládnou 18 hodin, Samsung...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.