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Vlak svobody: 11. září 1951 prorazil železnou oponu a odvezl desítky lidí z ČSSR na Západ

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11. září 1951 vyjel z Chebu do Aše osobní vlak č. 3717. Do cílové stanice však nikdy nedorazil. Strojvedoucí Jaroslav Konvalinka projel nádražím v Aši, "vlak svobody" pokračoval k československo-německé hranici a po jejím překročení zastavil až v Bavorsku.
Vlak svobody: 11. září 1951 prorazil železnou oponu a odvezl desítky lidí z ČSSR na Západ

Vlak svobody: 11. září 1951 prorazil železnou oponu a odvezl desítky lidí z ČSSR na Západ

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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