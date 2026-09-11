Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč

Majitelé rodinných domů a zahrad mohou mít pocit, že pokud je studna na jejich pozemku a byla řádně vybudována, mohou vodu automaticky používat. Tak jednoduché to ale není. Studna je jednou věcí, samotný odběr podzemní vody druhou. Vodní zákon stanoví, že k odběru podzemních vod je zpravidla potřeba povolení k nakládání s vodami, které vydává příslušný vodoprávní úřad. V rozhodnutí bývá určen nejen účel využití vody, ale také rozsah odběru, podmínky a doba, na kterou bylo oprávnění vydáno.
To znamená, že problémem není samotný fakt, že člověk vlastní studnu. Postih hrozí především tehdy, pokud z ní odebírá podzemní vodu bez potřebného oprávnění nebo v rozporu s podmínkami vydaného povolení. Typicky může jít například o situaci, kdy se u starší nemovitosti nedochovalo rozhodnutí, majitel automaticky předpokládá, že je vše v pořádku, a vodu dál pravidelně čerpá pomocí čerpadla. Právě u starších studní proto dává smysl ověřit, jaké dokumenty se ke zdroji skutečně vztahují.
Vodní zákon přitom stanoví u fyzické osoby pro neoprávněný odběr podzemní vody zvláštní způsob výpočtu pokuty. Ta může být vypočtena jako násobek 70 korun za každý neoprávněně odebraný metr krychlový vody. Celková sankce může dosáhnout maximálně 500 000 korun. Neznamená to tedy, že každý majitel bez dokumentu automaticky dostane půlmilionovou pokutu. Výše se odvíjí mimo jiné od množství neoprávněně odebrané vody. Pokud přesné množství nelze zjistit, zákon umožňuje jeho stanovení podle směrných hodnot spotřeby, případně odhadem podle způsobu využívání vody a místních podmínek.
Důležité je také nezaměňovat povolení ke studni s povolením k odběru vody. Jde o dva rozdílné právní tituly. U studny se řeší její existence a technické provedení jako stavby, zatímco povolení k nakládání s podzemními vodami určuje, zda a za jakých podmínek lze vodu skutečně odebírat. Povolení k odběru je navíc vázáno na konkrétní účel, množství a zpravidla také na určitou dobu.
Kdo proto koupil starší dům se studnou, zdědil nemovitost nebo pouze neví, jaké dokumenty předchozí majitel vyřizoval, měl by si oprávnění raději prověřit. Prvním krokem může být kontrola dokumentace k nemovitosti a následně dotaz na místně příslušný vodoprávní úřad. Samotná existence studny na zahradě totiž ještě není potvrzením, že je současně právně vyřešen i odběr podzemní vody.
U nového odběru je třeba povolení řešit předem. Žadatel podává žádost vodoprávnímu úřadu a u podzemních vod bývá součástí podkladů také odborné hydrogeologické vyjádření, pokud úřad nerozhodne jinak. Vyplatí se proto dokumentaci ke studni nepodceňovat. U vlastního zdroje vody totiž není rozhodující jen to, zda studna funguje, ale také zda je legálně povoleno vodu z ní skutečně čerpat.
Zdroje: e-sbirka.gov.cz, mze.gov.cz, portal.gov.cz