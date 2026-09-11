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Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč

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Vlastní studna u domu ještě automaticky neznamená, že z ní lze bez omezení čerpat vodu. Český vodní zákon rozlišuje samotnou stavbu studny a oprávnění odebírat podzemní vodu. Právě chybějící povolení k odběru může majitele dostat do problémů a v krajním případě znamenat pokutu ve statisících korun.
Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč

Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč

Zdroj: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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