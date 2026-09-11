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Karel Vágner zavzpomínal na Hanu Zagorovou. Prozradil o ní něco, co fanoušci netušili

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Hana Zagorová patřila mezi zpěvačky, které si dokázaly získat několik generací posluchačů. Karel Vágner, jenž s ní strávil podstatnou část své profesní dráhy, nyní zavzpomínal i na to, jaká byla mimo pódium. Podle něj se její soukromá povaha od té veřejné prakticky nelišila.
Karel Vágner zavzpomínal na Hanu Zagorovou. Prozradil o ní něco, co fanoušci netušili

Karel Vágner zavzpomínal na Hanu Zagorovou. Prozradil o ní něco, co fanoušci netušili

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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