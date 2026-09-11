Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý plzeňský kapitán po více než dvaceti letech přiznal, jak přes prostředníka získal řidičský průkaz, aniž složil zkoušku. A doplnil příběh slavného gólového gesta, které v roce 2015 rozzuřilo celé Česko.
Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad

Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Reklama
Další články z SportyŽivě
Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl
Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl
Vzpoura proti nejmocnějšímu muži fotbalu. Francie se přidala k zemím, které nechtějí Infantina v čele FIFA
Vzpoura proti nejmocnějšímu muži fotbalu. Francie se přidala k zemím, které nechtějí Infantina v čele FIFA

Francie 10. září oficiálně stáhla podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. Evropská opozice sílí,...

Kluci za ním běhali, děvčata na něj dělala oči. Šmicer v Lens zažil šílenství, jaké český fotbalista od té doby nezažil
Kluci za ním běhali, děvčata na něj dělala oči. Šmicer v Lens zažil šílenství, jaké český fotbalista od té doby nezažil

Ve čtvrtek 10. září 2026 přivítala Slavia v Lize mistrů RC Lens. Na Edenu se potkaly dva kluby, které...

Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku
Věrnost za věrnost. Šéf sportu České televize Dusík přísahal řádu s vazbami na Rusko, pak dal kamarádovi lukrativní zakázku

Anketa Sportovec roku po téměř třiceti letech mění organizátora. Nový partner je spolek založený teprve v...

Nosková málem porazila světovou jedničku na US Open. Pak prozradila svůj recept na bolest: Opiju se a zapomenu
Nosková málem porazila světovou jedničku na US Open. Pak prozradila svůj recept na bolest: Opiju se a zapomenu

V newyorské mediální zóně se po čtvrtfinále US Open 2026 smála a zároveň přiznávala bolest.

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.