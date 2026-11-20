Marta Kubišová patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény, v posledních týdnech však pozornost veřejnosti přitahuje především její zdravotní stav. Zpěvačka otevřeně přiznala, že se kvůli nejistotě při chůzi obává samostatného pohybu mimo domov. Potíže jí způsobuje nejen bolest kloubů, ale také ztráta rovnováhy, která zvyšuje riziko pádu. Zatímco dříve zvládala běžné pochůzky samostatně, dnes při nich často potřebuje doprovod. Důležitou roli v jejím každodenním životě proto převzala dcera Kateřina, která matce pomáhá s nákupy, vyřizováním potřebných záležitostí i cestami ven. Pro zpěvačku, která byla po značnou část života zvyklá spoléhat sama na sebe, jde o výraznou změnu.
Bolestivá léčba jí komplikuje pohyb
Za současnými obtížemi stojí mimo jiné dlouhodobé problémy s koleny, kvůli kterým zpěvačka podstupuje pravidelnou léčbu. Lékaři jí aplikují injekce do obou kolenních kloubů, přičemž právě období po zákroku bývá podle jejích zkušeností nejnepříjemnější. Bolesti mohou být natolik výrazné, že se její schopnost pohybovat se během jednotlivých dnů značně mění. Někdy dokáže chodit bez větší námahy, jindy má problém i s obyčejnou cestou ven. Sama přitom upozornila na důležitou skutečnost, která se v některých zprávách o jejím zdravotním stavu ztrácela: rozhodně není pravda, že by už vůbec nemohla chodit. Pomoc dcery potřebuje především v obdobích, kdy jsou obtíže intenzivnější, zejména po aplikaci injekcí.
Situaci navíc komplikuje nejistota ohledně příčiny problémů s rovnováhou. Kubišová připustila, že sama nedokáže určit, zda souvisejí s cévními obtížemi, nebo s celkovým oslabením organismu ve vyšším věku. Bez lékařského vyšetření ovšem nelze příčinu těchto příznaků jednoznačně stanovit. Zpěvačka má za sebou také několik závažných zdravotních komplikací, které ji v minulosti přivedly do nemocnice. V roce 2015 prodělala vážné srdeční obtíže a v roce 2022 musela podstoupit akutní léčbu kvůli protržení střeva. Současné problémy s pohybem tak představují další náročné období v jejím životě, přestože jejich přesný rozsah ani dlouhodobý vývoj nelze z dostupných informací spolehlivě předpovědět.
Dcera Kateřina převzala důležitou roli
Nejbližším člověkem Marty Kubišové zůstává její jediná dcera Kateřina, kterou zpěvačka vychovávala převážně sama. Dnes se jejich vzájemný vztah proměnil také v každodenní praktickou pomoc, bez níž by některé běžné činnosti byly pro její matku obtížné. Kateřina zajišťuje nákupy, pomáhá s organizací potřebných záležitostí a doprovází ji při pohybu mimo byt. Přítomnost blízkého člověka je pro zpěvačku důležitá zejména ve chvílích, kdy se necítí stabilně a má obavu z pádu. Kubišová přitom neskrývá, že si dceřiny pomoci velmi váží, a zároveň si uvědomuje, kolik času jí péče zabírá. Jejich blízkost se tak v posledních měsících projevuje nejen rodinným poutem, ale především konkrétní podporou v každodenním životě.
Na výročí revoluce myslela i z domova
Zdravotní omezení se promítají také do společenského života zpěvačky, která již před lety ukončila pravidelná koncertní vystoupení. Přesto zůstává pevně spojena s událostmi českých moderních dějin, především s listopadem 1989 a písní Modlitba pro Martu. Právě tato skladba zazněla také během letošních oslav 17. listopadu na pražské Národní třídě, tentokrát v podání Ewy Farne. Kubišová vystoupení sledovala a následně ocenila způsob, jakým se mladší kolegyně slavné písně ujala. Podle svého vyjádření sledovala dění společně s dcerou prostřednictvím telefonu, takže ani přes omezenou pohyblivost neztratila kontakt s připomínkou událostí, s nimiž je její jméno neodmyslitelně spojeno. Modlitbu pro Martu přitom sama zpívala 21. listopadu 1989 z balkonu Melantrichu na Václavském náměstí, kde se stala jedním z nejvýraznějších symbolů sametové revoluce.