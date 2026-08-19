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Isaac Newton spočítal přesné datum, kdy přijde konec světa. Podle moderní vědy je to vysoce pravděpodobné

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Génius, který odhalil gravitaci, strávil desítky let skrytými výpočty biblických proroctví. V zapečetěných rukopisech zanechal konkrétní rok globálního zlomu.
Isaac Newton spočítal přesné datum, kdy přijde konec světa. Podle moderní vědy je to vysoce pravděpodobné

Isaac Newton spočítal přesné datum, kdy přijde konec světa. Podle moderní vědy je to vysoce pravděpodobné

Zdroj: Shutterstock
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