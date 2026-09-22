Extrémní náklon překonává Pisu. Kostel u Karviné ustál pád o 37 metrů

Oblast dnešní Karviné ukrývá architektonickou raritu přitahující pozornost turistů z celého světa. Barokní Kostel sv. Petra z Alkantary přežil drastické zásahy do krajiny a dnes fascinuje návštěvníky svým extrémním náklonem. Ztracené město v jeho okolí navždy zmizelo a historická stavba zůstala osamoceným mementem dávných časů prosperujícího regionu. Zánik starého hornického města
Původní sakrální stavbu nechal v roce 1736 vybudovat místní šlechtic František Wilhelm Larisch. Vznikla na místě staršího dřevěného svatostánku a za svého patrona získala španělského františkánského mnicha. Okolní samostatné město Karvinná tehdy zažívalo rozkvět. Místní obyvatelé se procházeli krásným parkem u reprezentativního zámku Solca, fungoval zde
pivovar, školy a řada kulturních zařízení. Vše se změnilo v polovině 19. století se zahájením masivní těžby černého uhlí.
Hluboko pod základy budov začala vznikat prázdná místa po vytěžení sedmadvaceti uhelných slojí o celkové mocnosti přes šestačtyřicet metrů. Dynamický průmyslový rozvoj přinesl původní obci úplnou zkázu. Z kdysi výstavní lokality se postupně museli všichni lidé odstěhovat a celá zástavba šla k zemi. Sloučením s okolními obcemi vzniklo v roce 1949 nové město Karviná. V okrajové části Doly zůstalo stát jen několik málo osamocených objektů v čele s barokním chrámem.
Extrémní náklon a hrozba demolice
Masivní poddolování zanechalo na historické budově fatální následky. Okolní terén se během desítek let propadl o neuvěřitelných sedmatřicet metrů. Chrám tuto obrovskou změnu reliéfu vydržel, ale vychýlil se o bezmála sedm stupňů směrem k jihu. Kvůli vážnému narušení statiky a hlubokým trhlinám ve zdech museli dělníci rozebrat původní vysokou věž. Zvláštní úkaz dnes překonává slavnou stavbu v italské Pise a drží oficiální zápis v České knize rekordů.
Na počátku 90. let minulého století hrozilo silně nakloněné památce bezprostřední zřícení. Úřady už dokonce vydaly rozhodnutí o celkové demolici. Zemina v podloží se naštěstí přestala propadat a situace se začala uklidňovat. V polovině 90. let proběhla rozsáhlá generální oprava, která objekt definitivně zajistila proti dalšímu pohybu. Odborníci statiku zpevnili a zachránili tak ojedinělý kus historie pro další generace věřících i běžných návštěvníků.
Kostel sv. Petra z Alkantary, FOTO: Tadeáš Bednarz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Návrat původní krásy
Stavba dostala v posledních měsících zcela nový kabát. Na podzim roku 2025 odstartovala velká rekonstrukce za sedm milionů korun a trvala až do letošního léta. Dělníci kompletně vyměnili celou střešní krytinu a odstranili původní šedý eternit. Na jeho místo položili tradiční červené pálené tašky ve formátu bobrovky. Chrám tak získal zpět svou historickou podobu a jeho sytě zbarvená střecha nyní opět září do širokého okolí.
Opravou prošla také vnější fasáda, přilehlé hrobky a technické zázemí uvnitř budovy. Na samotném vrcholku se nově tyčí nerezový kříž s pozlacenou makovicí. Zvláštní atmosféra láká do Karviné lidi z celého světa, k čemuž výrazně přispěla i úspěšná knižní kronika spisovatelky Karin Lednické. Turisté si uvnitř chrámu zkouší ten podivný pocit, kdy stojí na naprosto rovné podlaze a stěny kolem nich pocitově padají k zemi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( kudyznudy, karvinsky.denik, karvina.cz/mesto-karvina/sikmy-kostel-sv-petra-z-alkantary-rarita-v-celem-cesku).