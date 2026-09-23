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O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci

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O funkci rektora Ostravské univerzity (OU) se ucházejí tři zájemci. Kromě současného rektora Petra Kopeckého jsou jimi děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Volba nového rektora proběhne 26. října na zasedání Akademického senátu OU.
O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci

O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci

Zdroj: Ostravská univerzita
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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