O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci

Současnému rektorovi skončí funkční období příští rok 28. února, nový rektor by se tak funkce měl ujmout od počátku března. Univerzitu povede do roku 2031.
Kandidáti na rektora se budou prezentovat 12. října na předvolebním shromáždění akademické obce, kde představí svůj volební program. Podrobnosti k jednotlivým kandidátům včetně jejich programu jsou také na webu univerzity.
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Současný rektor Petr Kopecký ve funkci nahradil Jana Latu, který stál v čele univerzity dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu tak kandidovat nemohl. Kopeckého tehdy Akademický senát OU zvolil v prvním kole, když získal 23 hlasů z celkového počtu 38 senátorů, ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů. Padesátiletý Kopecký je rovněž místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání.
„Ostravská univerzita má díky své velikosti a rozmanitosti specifickou přednost. Dokáže spojovat různé obory, přístupy a pohledy, a přitom si zachovat blízkost k lidem. Chci, aby právě tato kombinace odbornosti, otevřenosti a přívětivosti zůstala jedním z charakteristických rysů naší univerzity,“ uvedl ve svém volebním programu Kopecký.
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Padesátiletý Daniel Jandačka v minulosti působil na univerzitě rovněž jako prorektor pro mezinárodní vztahy. Věnuje se výzkumu vztahů mezi lidským pohybem, zdravím a kvalitou života. V roce 2024 byl jmenován profesorem kinantropologie.
„V období 2027 až 2031 bychom měli Ostravskou univerzitu rozvíjet jako silnou veřejnou univerzitu národního významu - se širokým oborovým záběrem, pevně ukotvenou v Ostravě, důležitou pro Českou republiku, otevřenou světu,“ stojí v Jandačkově kandidátském programu.
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Padesátiletá Zuzana Václavíková v minulosti působila rovněž jako předsedkyně Akademického senátu OU. Více než 20 let se zaměřuje na výuku matematiky a její didaktiky.
„Ostravská univerzita žije svou největší historickou příležitost od založení - Moravskoslezský kraj je dnes jedním z nejvýznamnějších center společenské, ekonomické a technologické proměny v Evropě. Jsme uprostřed pulzující laboratoře změn - a naší unikátní výhodou je široký záběr od umění přes vzdělávání, humanitní, společenské a přírodní vědy až po medicínu,“ uvedla Václavíková ve svém programu. Za zásadní považuje prosazování zájmů univerzity navenek a zároveň nastavení efektivně fungujícího zázemí univerzity.