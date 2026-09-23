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Potvrzeno, GeForce RTX 6000 v roce 2027 nevyjde, byla odložena na 2028

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I zdroj, který dlouho trval na vydání GeForce RTX 6000 v roce 2027, nyní změnil své stanovisko a v souladu s ostatními potvrzuje, že Nvidia vydání odložila…
GeForce RTX 6090

GeForce RTX 6090

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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