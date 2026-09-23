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Zdeněk Godla kandiduje do zastupitelstva Chomutova. Městu dluží nemalé peníze

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Herec Zdeněk Godla, známý především ze seriálu Most!, vstoupil do komunální politiky. V říjnových volbách kandiduje do zastupitelstva Chomutova za uskupení PRO CHOMUTOV. Jeho kandidatura přitahuje pozornost také kvůli dlouhodobým finančním problémům. Mezi subjekty, které v jeho probíhajícím oddlužení řešily neuhrazené závazky, patří podle zveřejněných dokumentů i samotné město Chomutov.
Zdeněk Godla kandiduje do zastupitelstva Chomutova. Městu dluží nemalé peníze

Zdeněk Godla kandiduje do zastupitelstva Chomutova. Městu dluží nemalé peníze

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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