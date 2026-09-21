Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna

Obyvatelé Šternberka dodnes pátrají v paměti po tváři neznámého muže, který v červenci roku 2005 vešel do místní videopůjčovny a připravil o život jednatřicetiletou matku malého chlapce. Vyšetřování případu sice loni narazilo na dvacetiletou promlčecí lhůtu, kriminalisté ale složky do archivu definitivně neukládají.
Běžné poledne na náměstí
29. července roku 2005 krátce po poledni vstoupil do prázdné videopůjčovny na Hlavním náměstí ve Šternberku neznámý muž. Využil klíčů ponechaných zevnitř v zámku, zamkl dveře a okamžitě zaútočil na prodavačku. Ženu bodl několika ranami a podle kriminalistů byl za činem pravděpodobně se*uální motiv.
Z místa činu si pachatel odnesl její svetr a nepozorovaně zmizel v ulicích města. Zákazníci popisovali půjčovnu VHS jako klidné místo a zpráva o smrti matky malého dítěte se rychle roznesla po celém Olomouckém kraji. Zločin otřásl malým městem a proměnil jeho každodenní rutinu ve strach z neznámého útočníka.
Slepé uličky vyšetřování
Policisté měli od samého začátku k dispozici záznam z bezpečnostní kamery u vchodu. Kvalita statického obrazu bez možnosti přiblížení ale neumožnila rozpoznat tvář odcházejícího muže. Na místě činu kriminalisté zajistili také otisky prstů a dostatek biologických stop ke stanovení DNA profilu.
Testováním následně prošlo přes dva tisíce mužů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Odběry podstoupili klienti půjčovny, příbuzní, trestanci s historií násilných činů i pacienti psychiatrických léčeben. Profil pachatele se však neshodoval s žádným záznamem v celorepublikové databázi a stopa rychle vychladla.
Do hledáčku policie se během plošného prověřování dostal i místní obyvatel Lukáš S. „Sebrali mě tenkrát přímo z práce,“ popsal pamětník pro iDNES.cz. Vzhledem ke své dvoumetrové výšce vyšetřovatelům vysvětloval, že se vymyká popisům. Policie tehdy totiž na základě zajištěných stop hledala muže štíhlé postavy s výškou maximálně sto devadesát centimetrů. Obyvatel města na zavražděnou ženu dodnes vzpomíná jako na statečnou osobu. „Já si osobně myslím, že vraha tu někdo stoprocentně potkal,“ doplnil s přesvědčením, že útočník mohl dlouhou dobu žít v jejich blízkém okolí.
Nové technologie a podoba útočníka
Zásadní posun do případu vnesl až po letech specializovaný tým Tempus. Na základě výzvy z roku 2016 se policii přihlásil nový svědek s důležitým detailem. V den zločinu viděl z provozovny vycházet muže ve věku kolem třiceti let se světlými vlnitými vlasy a v zakrvácené košili. Kriminalisté podle tohoto svědectví sestavili podrobný identikit a případ ožil těsně před vypršením promlčecí lhůty v červenci 2025. Vyšetřovatelé se rozhodli maximálně využít dostupné moderní technologie.
Specialisté za pomoci umělé inteligence vytvořili portrét zachycující možnou podobu muže po dvaceti letech přirozeného stárnutí. „Obdrželi jsme přes osmdesát podnětů, které jsme ihned prověřili,“ uvedl k vývoji situace vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. Žádná z informací ale nevedla ke zlomovému odhalení a velká část tipů odkazovala na již prověřené osoby.
Umělá inteligence dostala při generování tváře striktní limity a pracovala pouze v černobílém formátu. Tento krok měl zabránit počítači ve zbytečném dotváření detailů na úkor reálných lidských rysů.
Naděje na spravedlnost nekončí
Úderem půlnoci na konci července 2025 uplynula dvacetiletá promlčecí lhůta podle trestního zákoníku platného v době spáchání činu. Kriminalisté však případ do archivu definitivně neuložili a nadále ponechávají otevřené některé vyšetřovací varianty. Pachatel by spravedlnosti neunikl za předpokladu, že by se během uplynulých let dopustil dalšího závažného zločinu nebo dlouhodobě pobýval v zahraničí. Takové okolnosti automaticky pozastavují plynoucí čas a umožňují případné soudní potrestání.
Ulička na rohu Hlavního náměstí dnes zeje klidem a uvnitř tehdejší videopůjčovny funguje cestovní kancelář. Město žije dál svým běžným rytmem a starosta Stanislav Orság připomíná, že místním mediální pozornost neprospívá. Spousta obyvatel oběť osobně znala a probouzení starých křivd rodině ani sousedům klid nepřidá.
Část veřejnosti se přiklání k teorii o náhodném útočníkovi ze vzdáleného regionu. Stále ovšem zůstává otevřená možnost, že strůjce celého plánu dodnes nakupuje ve stejných obchodech a prochází se po stejném náměstí jako jeho sousedé. Aktuálně se však řadí mezi nevyřešené případy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, novinky, idnes).