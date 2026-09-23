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Myši a kuny v domě i v autě? Zapomeňte na drahé plašiče, pomůže ocelová vlna

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S klesajícími nočními teplotami začíná každoroční stěhování drobných hlodavců a kun do lidských obydlí, garáží a motorových prostorů aut. Zatímco elektronické ultrazvukové plašiče často po pár dnech selžou kvůli návyku zvířat, jednoduché mechanické bariéry a správně zvolené přírodní pachové stopy poskytují spolehlivou ochranu bez nutnosti jedů a drahé chemie.
Kuna skalní stojící na trávě s typickou bílou náprsenkou a hustým hnědým kožichem.

Kuna skalní stojící na trávě s typickou bílou náprsenkou a hustým hnědým kožichem.

Zdroj: Charles J. Sharp / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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