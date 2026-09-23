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Tělo vylovené z jezera Most patří pohřešovanému mladíkovi

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Dennívýzva
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Téměř měsíc trvalo pátrání po mladíkovi, který zmizel při silné bouřce na jezeře Most. Pitva nyní potvrdila, že tělo vylovené minulý čtvrtek polským potápěčem…
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