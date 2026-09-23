Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tahle 1 věc u dřezu je podle stylistů obrovská chyba. Má ji skoro každá domácnost a působí zanedbaně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Návštěva vejde do kuchyně a oko jí sklouzne k lince. První, čeho si všimne, bývá mokrá hromádka talířů u dřezu. Klasický odkapávač na nádobí měl donedávna skoro každý a nikdo...
Tahle 1 věc u dřezu je podle stylistů obrovská chyba. Má ji skoro každá domácnost a působí zanedbaně

Tahle 1 věc u dřezu je podle stylistů obrovská chyba. Má ji skoro každá domácnost a působí zanedbaně

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Tahle 1 věc nad sporákem je podle bytových architektů přežitek. Má ji 9 z 10 Čechů a kazí dojem z celé kuchyně
Tahle 1 věc nad sporákem je podle bytových architektů přežitek. Má ji 9 z 10 Čechů a kazí dojem z celé kuchyně
Tahle 1 zapomenutá omáčka bývala hitem sobotních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a talíře jsou prázdné jako první
Tahle 1 zapomenutá omáčka bývala hitem sobotních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a talíře jsou prázdné jako první

Zeptejte se dnes někoho mladšího na okurkovou omáčku a nejspíš jen pokrčí rameny. Ještě za časů našich...

Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně
Tahle 1 věc na lednici je podle designérů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Čechů a kuchyň pak vypadá levně

Podívejte se na svoji lednici. Jsou její dvířka polepená magnetkami z cest, dětskými kresbami, pozvánkami a...

Klasické svačiny letos nefrčí. Češky objevily korejskou pochoutku, po které zmizí chuť na sladké
Klasické svačiny letos nefrčí. Češky objevily korejskou pochoutku, po které zmizí chuť na sladké

Odpoledne přijde ta známá chvíle. Ruka sama zamíří k sušence nebo k čokoládě, i když vlastně nemáte hlad,...

Kolik dostane myčka nádobí v restauraci za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Kolik dostane myčka nádobí v restauraci za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Stojí u dřezu od otevření až po zavírací dobu, ruce má věčně v horké vodě a ušpiněném nádobí po stovkách...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.