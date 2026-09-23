Tahle 1 věc u dřezu je podle stylistů obrovská chyba. Má ji skoro každá domácnost a působí zanedbaně

Návštěva vejde do kuchyně a oko jí sklouzne k lince. První, čeho si všimne, bývá mokrá hromádka talířů u dřezu. Klasický odkapávač na nádobí měl donedávna skoro každý a nikdo nad ním nepřemýšlel. Přitom právě on je ta drobnost, kterou dnes bytoví stylisté řadí mezi největší chyby u dřezu. Zní to jako maličkost, jenže právě takový detail dokáže i pěknou kuchyni srazit o třídu níž.
Mokrá mřížka, které si všimne každá návštěva
Hodně bytů dnes spojuje kuchyň s obývákem do jediné místnosti. Linka je tak pořád na očích. A mokrá hromada talířů na plastové mřížce takový pohled pokazí, v jinak uklizeném prostoru vypadá jako kus vybavení, který sem nepatří.
Potvrzuje to i designérka interiérů Iva Bastlová, která kuchyně navrhuje přes patnáct let. Lidé podle ní chtějí, aby jejich kuchyň působila jako obytná část bytu. Otevřený odkapávač s osychajícím nádobím ale tenhle dojem spolehlivě nabourá.
Přečtěte si také: Ani citron, ani med. Do čaje patří 1 koření, které Indové přidávají celá staletí Pod mřížkou se drží vlhko i vodní kámen
Odkapávač neškodí jen vzhledu. Stojí navíc přesně na tom kousku linky, kde byste chtěli krájet a chystat jídlo. V paneláku nebo v garsonce ukusuje centimetry, které pak chybí jinde.
Druhý problém se skrývá pod ním. Pod mokrou mřížkou a v misce se dlouho drží voda, na stěnách se tvoří vodní kámen a mezi tyčkami vázne špína. Když se odkapávač delší dobu neumyje, začne zapáchat a nahrává plísni. Na rizika vlhkého prostředí v kuchyni upozorňuje dlouhodobě i Státní zdravotní ústav, protože se v něm daří bakteriím i plísním.
Řešení přitom nespočívá v tom, koupit si větší a hezčí mřížku. Stylisté i výrobci kuchyní jdou opačným směrem a odkapávač z linky posílají pryč.
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Nejjednodušší nápad využívá místo, které nad dřezem stejně leží ladem. Přes dřez se položí pevný rám nebo teleskopická konstrukce a nádobí schne rovnou nad ním. Odkapaná voda padá rovnou do dřezu, žádnou plnou misku tedy nemusíte vynášet.
Velkou oblibu si získaly i rolovací rošty, tedy tenké kovové tyčky spojené silikonem. Rozvinete je přes dřez, necháte nádobí oschnout a pak je stočíte do ruličky a schováte. Ostatně i britský magazín Ideal Home letos odkapávače nad dřez a na stěnu zmiňuje mezi svými tipy pro rok 2026.
Skříňka, která odkapávač schová úplně
Kdo chce mít linku bez rušivých prvků, sáhne po vestavěném řešení. Horní skříňka nad dřezem je bez dna a místo polic ukrývá nerezové rošty. Umyté nádobí uvnitř srovnáte, přiklopíte dvířka a máte klid. Voda steče do skloněné vaničky a odtud do dřezu, na desce nezůstane ani kapka. Podobně fungují i výsuvné varianty ve spodní skříňce.
Přečtěte si také: Trouba tají 1 funkci: Kdo ji začne používat, upeče maso šťavnatější a ještě ušetří na elektřině Vestavěná sušicí skříňka schová schnoucí nádobí za dvířka a voda z něj stéká rovnou do dřezu. Ilustrační foto. Zdroj: Bilguun Gantumur / Pexels.
Není to ostatně žádná novinka. Finové mají pro sušicí skříňku i vlastní název, astiankuivauskaappi, a montují ji do kuchyní už desítky let. V Česku dnes takové sušicí moduly patří ke standardní výbavě horních skříněk třeba u značek Sykora nebo Oresi. Nejlepší je počítat s nimi rovnou u nové linky, zásahy do hotové skříňky bývají dražší.
Nejlevnější změnu schováte do šuplíku
Pokud nechcete vrtat do nábytku ani nic předělávat, existuje řešení za pár set korun. Sušicí podložka se rozprostře vedle dřezu a po práci uklidí. Vybrat si můžete z několika typů:
silikonová odvádí kapky žlábky přímo do dřezu a bez problému na ni odložíte i rozpálený pekáč; mikrovláknová vlhkost rychle vsaje a je šetrná i k tenkým skleničkám; kamenná z diatomitu suší nejrychleji, takže se na ní nedaří bakteriím ani plísni. Přečtěte si také: Kdo peče bábovku na másle, dělá chybu. Babičky dávaly do těsta 1 jiný tuk a bábovka zůstala vláčná i po 3 dnech
Neznamená to, že klasická mřížka musí zmizet z každé domácnosti. Na chalupě nebo v kuchyňce, kde nad dřezem nevisí žádné skříňky, se ještě hodí, pořídíte ji za pár korun a uklidí se během chvilky. Pro každodenní mytí v moderní domácnosti ji ale stále víc lidí vyměnilo za způsob sušení, po kterém zůstane deska prázdná a snadno se utře.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/odkapavac-na-nadobi-chytra-reseni-do-kuchyne, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/odkapavac-na-nadobi-nad-drez/, https://www.tiscali.cz/cesky-rusi-klasicke-odkapavace-na-nadobi-nahrazuje-je-1-system-od-2-000-kc-ktery-nezabere-ani-centimetr-pracovni-desky-703693, https://www.vlasta.cz/inspirace/konec-plastovych-odkapavacu-nove-susici-podlozky-kuchyn/, https://www.umimeporadit.cz/klasicke-odkapavace-na-nadobi-mizi-z-kuchyni-nahrazuje-je-reseni-ktere-zabere-mene-mista-a-pusobi-elegantneji