Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Černá stavba v chráněním území za miliony eur. Miliardáři si v Polsku postavili obří falešný hrad

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uprostřed chráněné přírody u polské Poznaně roste obří replika středověkého hradu Stobnica. Luxusní projekt pro nejbohatší provází soudní spory i velký zájem.
Hrad Stobnica

Hrad Stobnica

Zdroj: FOTO:Marek Mróz, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna
Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna
Záhada Jantarové komnaty: Kde skončil poklad za miliony dolarů
Záhada Jantarové komnaty: Kde skončil poklad za miliony dolarů

Originální Jantarová komnata zdobila Kateřinský palác od 18. století. Během války ji rozebrali nacisté a...

Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu
Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu

21. září přináší do meteorologických tabulek neuvěřitelné teplotní extrémy. Stará pranostika o čepici na...

Sovětský archivář Vasilij Mitrochin tajně opsal desítky tisíc stránek o operacích KGB. Spisy pašoval na Západ pod klobásami
Sovětský archivář Vasilij Mitrochin tajně opsal desítky tisíc stránek o operacích KGB. Spisy pašoval na Západ pod klobásami

Vasilij Mitrochin pracoval pro tajnou sovětskou službu a ručně zkopíroval desetitisíce utajovaných...

Italští archeologové odkryli podlahu pod jeruzalémským chrámem. Zbytky lomu označují dějiště biblického zmrtvýchvstání
Italští archeologové odkryli podlahu pod jeruzalémským chrámem. Zbytky lomu označují dějiště biblického zmrtvýchvstání

Italský tým objevil pod jeruzalémským chrámem Božího hrobu pozůstatky starověkého lomu a zahrad. Vykopávky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.