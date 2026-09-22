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Mladého podnikatele v roce 2004 zavřeli do kufru škodovky. Jeho otec pak podle pokynů vyhodil z vlaku 2,5 milionu

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Běžná cesta do práce se pro mladého podnikatele změnila v osudnou past. Dvojice únosců ho zavřela do kufru auta a donutila rodinu k vyhození milionů z vlaku.
Podnikatel zaplatil za odvoz stopaře životem.

Podnikatel zaplatil za odvoz stopaře životem.

Zdroj: FOTO:Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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