Mladého podnikatele v roce 2004 zavřeli do kufru škodovky. Jeho otec pak podle pokynů vyhodil z vlaku 2,5 milionu

Běžná ranní cesta do práce se pro mladého podnikatele Stanislava Brunclíka změnila v osudnou past. Dvojice únosců si na něj v roce 2004 počkala u silnice s precizně vymyšleným plánem na získání milionového výkupného. Vidina snadného zisku nakonec stála oběť život v kufru staré škodovky. Jeho rodina přitom pro záchranu udělala maximum a vyhověla všem požadavkům únosců.
Pečlivé přípravy a vykopaný hrob v lese
Myšlenka na zisk většího obnosu peněz se v hlavách Milana V. a Martina R. zrodila už v roce 2003. Oba muži se potýkali s vážnou finanční krizí, Milana V. navíc otec vyhodil z domova a on tak nutně potřeboval finance na vlastní bydlení. V létě následujícího roku začal jejich plán dostávat velmi konkrétní obrysy.
Zaměřili se na rodinu z Vysokého Mýta obchodující s prasaty. Zastavárny jim posloužily k nákupu několika mobilních telefonů a sledování oběti probíhalo celé týdny. Únosci zmapovali pohyb Stanislava kolem jeho bydliště i na rodinné farmě v nedalekém Džbánově.
Výbava únosců zahrnovala plynovou pistoli, elektrický paralyzér, kovová pouta a diktafon. Martin R. na psacím stroji předem sepsal detailní pokyny pro rodinu včetně požadavku na pět milionů korun. V lese u obce Tisová pak vykopali jámu hlubokou jeden a půl metru pro případ náhlých zdravotních komplikací oběti.
K samotnému únosu mělo dojít na začátku září 2004. Předchozích pět pokusů ale selhalo kvůli rychlé jízdě nebo hustému provozu.
Osudný stop a injekce na lesní cestě
Ve čtvrtek třiadvacátého září ráno sledovali únosci farmu dalekohledem. Stanislav Brunclík z ní odjížděl po desáté hodině. Milan V. si dodal odvahu dvěma pivy a vodkou. Postavil se k silnici a začal stopovat.
Podnikatel mu skutečně zastavil. Milan V. předstíral, že byl vyhozen z vlaku, a poprosil o odvoz do sousední Hrušové. Na smluveném místě ale odmítl vystoupit, vytáhl zbraň a přinutil řidiče odbočit na opuštěnou lesní cestu, kde už čekal komplic Martin R.
V lese oběť připoutali k závoře. Stanislav odmítal namluvit požadovaný vzkaz na diktafon. „Stejně mě zabijete, protože tady Milana znám,“ pronesl podnikatel podle výpovědi únosců zveřejněné na portálu iDNES.cz. Milan V. reagoval vytažením injekční stříkačky.
Hrozba zafungovala a mladý muž nahrál zprávu žádající pět milionů korun. Přestože nekladl odpor, únosci mu píchli do hrudníku dvě injekce s lihem. Spoutaného ho donutili vlézt do zavazadlového prostoru staré škodovky a převezli ho do stodoly v obci Přívrat. Víko kufru kvůli rozbitému zámku zatížili deseti cihlami a odešli.
Miliony letící z okna jedoucího vlaku
Stanislavův otec se právě nacházel na obchodní schůzce. Po dvou zmeškaných hovorech telefon konečně zvedl a únosci mu přehráli synův vzkaz. Rodina se okamžitě shodla na zaplacení výkupného bez účasti policie.
Otec obvolal banky, zjistil ale smutnou skutečnost, že tentýž den dokáže sehnat pouze jeden a půl milionu korun. Únoscům to nestačilo a nasměrovali ho k synovu autu zaparkovanému v Hrušové. Za levým kolem našel tašku s upraveným telefonem a dopisem vyhrožujícím likvidací dcery a vnoučat v případě nedodržení pokynů.
Následující den rodina shromáždila dva a půl milionu korun. Otec nastoupil podle instrukcí do vlaku na Pardubice. V přesně určený moment vyhodil tašku s bankovkami z okna do pole. Spolucestující žena poznamenala, že se tvářil jako po vyhození deseti milionů.
Vlak jel dál a otec čekal na slíbenou informaci o místě propuštění syna. Telefon už ale nezazvonil. Martin R. mezitím u trati našel prasklou tašku s penězi. Zkontroloval bankovky na přítomnost sledovacích čipů a s úlovkem zmizel, načež se rodina večer konečně obrátila na policii.
Smrt ve tmě a utrácení peněz z výkupného
Ve chvílích předání výkupného Stanislav v kufru auta nesmírně trpěl, únosci mu nedali napít ani najíst. Martin R. se k autu přiblížil až před odchodem na noční směnu. Promluvil na kufr, žádná odpověď se však neozvala. Otevřel ho až ráno po návratu z práce, to už byl mladý podnikatel po smrti. Odborníci později potvrdili obrovský stres a panickou úzkost umírajícího.
Dlouhé hodiny ve tmě bez přísunu čerstvého vzduchu a v nepohodlné poloze dovedly tělo k naprostému selhání. Únosci mrtvého svlékli do spodního prádla. Umyli mu ruce šamponem kvůli zahlazení stop a zakopali ho do připraveného hrobu. Věci spálili v kotli a získané peníze začali utrácet.
Milan V. si koupil auto a zaplatil dluhy. Martin R. investoval do elektroniky a počítačových her. Policie oba muže zadržela na začátku listopadu po více než čtyřiceti dnech. U soudu se otci omluvili. Ten jen se slzami v očích podotkl, že syn deset let studoval zbytečně. Milan V. dostal dvacet tři let a vězení opustí na podzim 2027. Martin R. si odpykal patnáct let a v roce 2019 se dostal na svobodu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, idnes).