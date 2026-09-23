Vyvolávací cena Land Roveru z liberecké dražby autovraků byla 3000. Zájemce z Moravy koupila za 153 tisíc

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Vyvolávací cena Land Roveru z liberecké dražby autovraků byla 3000. Zájemce z Moravy koupila za 153 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Úterní dražba odtažených autovraků v Liberci přinesla městu rekordní výsledek. Z jednadvaceti nabízených vozů vzbudil zdaleka největší zájem osm let starý Land Rover, jehož…
land rover
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