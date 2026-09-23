V podmořské sopce našli tisíce půlmetrových vajec

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Když v roce 2019 vědci z Fisheries and Oceans Canada zamířili k podmořskému vulkanickému komplexu Tuzo Wilson nedaleko pobřeží ostrova Vancouver, čekali jen další rutinní mapování chladného a pustého terénu. Oblast ležící přibližně 1,5 kilometru pod hladinou byla považována za geologicky mrtvou a obklopenou mrazivou vodou. Realita však ukázala něco naprosto odlišného.
Průzkumná technika rychle potvrdila, že sopka není vyhaslá, jak se dlouho předpokládalo. Z jejího nitra stoupají proudy teplé vody bohaté na minerály, které proměnily okolní prostředí v místo plné života. V kráteru se usadily kolonie korálů, jež by v běžné hlubokomořské vodě neměly šanci přežít. Kombinace geotermálního tepla a chemických živin vytvořila podmínky, které jsou v těchto hloubkách naprosto výjimečné.
Během navazující expedice v červenci 2023 však čekal na biology ještě mnohem větší šok. Kamery zaznamenaly scenérii, kterou nikdo nečekal – celé dno sopečného kráteru pokrývala obrovská vaječná hnízda málo známého druhu paryby.
Milion vajec na jediném místě
Podmořský vulkán slouží jako masivní přirozený inkubátor pro rejnoka trnitého (*Bathyraja spinosissima*). Samice těchto parýb sem připlouvají z mnohem větších hloubek, aby na teplém sopečném podloží nakladly své potomstvo. Hustota pokrytí dna je tak obrovská, že vědci odhadují celkové množství vajíček na několik set tisíc až přes jeden milion kusů.
Podobná koncentrace nového života nebyla v hlubinách oceánu dosud nikdy zdokumentována. Během expedice v roce 2023 se navíc podařilo pořídit vůbec první videozáznam na světě, který zachycuje samici rejnoka trnitého přímo při kladení vajíčka v jejím přirozeném prostředí.
Rejnok trnitý patří mezi nejméně prozkoumané obyvatele oceánských hlubin. Běžně se vyskytuje v hloubkách od 800 do 2 900 metrů podél severoamerického kontinentu v Tichém oceánu. Kvůli extrémnímu prostředí je jeho pozorování velmi vzácné. Dospělé samice dorůstají až dvou metrů, což z nich dělá impozantní tvor temných hlubin.
Jejich vejce však zasluhují zvláštní pozornost. Schránky, ve kterých se vyvíjejí zárodky, mají poetickou přezdívku „kabelky mořských panen“. Vajíčka nalezená na vrcholu sopky měří v průměru kolem 50 centimetrů a svým tvarem připomínají obří polštářky se zaoblenými hranami a mírně zahnutými růžky.
Sopečné teplo zkracuje čtyřletou inykubaci
Pro samici představuje produkce takto objemného vajíčka enormní energetickou investici. Z evolučního pohledu je to však promyšlená strategie – velké vejce obsahuje obrovské množství živin, díky nimž se zárodek vyvine do značné velikosti. Větší a silnější mládě má po vylíhnutí v drsném prostředí hlubin nesrovnatelně vyšší šanci na přežití.
Celý proces vývoje embrya je mimořádně zdlouhavý. V mrazivé hluboké vodě trvá inkubace celé čtyři roky. Právě zde vstupuje do hry geotermální aktivita sopky. Již v roce 2018 narazili výzkumníci na menší skupinu vajec poblíž hydrotermálních průduchů u Galapág, což vedlo k hypotéze o záměrném vyhledávání tepla. Objev u kanadského pobřeží tuto domněnku definitivně potvrdil.
Zdroj: youtube.com
Mořská bioložka Cherisse Du Preez vysvětlila, že teplá voda vyvěrající ze sopky výrazně urychluje vývoj mláďat ve vejcích, čímž zkracuje zranitelnou fázi inkubace. Vrchol sopky navíc leží v hloubce 1,5 kilometru, což je ve srovnání s běžným domovem rejnoků relativně mělké a klidné prostředí. Mladí jedinci zde mají bezpečné útočiště, kde mohou po vylíhnutí v klidu zesílit, než se vydají do temných hloubek otevřeného moře.
Tento objev ukazuje úžasnou přizpůsobivost mořských živočichů, kteří dokáží využít geologické procesy planety ve svůj prospěch. Sopka, kterou lidé považovali za mrtvou skálu, se ukázala být klíčovým centrem nového života. Odhalení takto bohatého ekosystému znovu potvrzuje, že hlubiny oceánů ukrývají mechanismy přežití, které vědcům teprve začínají dávat smysl.
Zdroje článku: koktejl.cz, poznatsvet.cz, forschung-und-wissen.de, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová