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V podmořské sopce našli tisíce půlmetrových vajec

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Kanadští biologové objevili na dně Tichého oceánu obří školku mořských rejnoků. Sopka, kterou vědci považovali za vyhaslou, se ukázala být klíčovým centrem nového života.
V podmořské sopce našli tisíce půlmetrových vajec

V podmořské sopce našli tisíce půlmetrových vajec

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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