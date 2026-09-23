Tahle 1 zapomenutá omáčka bývala hitem sobotních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a talíře jsou prázdné jako první

Zeptejte se dnes někoho mladšího na okurkovou omáčku a nejspíš jen pokrčí rameny. Ještě za časů našich babiček přitom patřila k obědům, které mizely z talíře jako první. Časem ji vytlačily známější klasiky a upadla skoro v zapomnění. Přitom se řadí k tomu nejlevnějšímu a nejchutnějšímu, co umí česká kuchyně nabídnout.
Proč zmizela z talířů
Za tím, že se na ni skoro zapomnělo, stojí kus historie. V časech, kdy bylo maso drahé a často nedostupné, si hospodyně poradily jinak. Uvařily hustou omáčku ze světlé jíšky, kterou pak pojmenovaly podle toho, co do ní přišlo. Jednou to byl křen, jindy houby a někdy právě nakládané okurky. Takové jídlo zasytilo celou rodinu i bez velkého kusu masa.
Jakmile maso zlevnilo a bylo ho dost, začaly tyhle skromné omáčky z kuchyní mizet. Koprová a rajská si oblibu udržely, okurková ale zůstala ve stínu. Recept se přitom objevoval v kuchařkách z druhé poloviny 20. století a nechyběl ani v recepturách, podle kterých se povinně vařilo v závodních jídelnách a restauracích. Paradoxně znojemskou pečeni ze stejných kyselých okurek zná skoro každý, zatímco na její omáčkovou příbuznou se zapomnělo.
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Celé kouzlo je v kontrastu. Smetanový základ je jemný a hebký, kyselé okurky do něj vnášejí svěží, lehce pikantní tón. Dohromady vznikne sladkokyselá chuť, která osvěží a zároveň pořádně zasytí.
Právě tahle kombinace z omáčky dělala oblíbence dětí i dospělých. Není těžká ani mastná jako leckterý pečený pokrm, takže si ji člověk s chutí dá i v horkém létě. Nejlíp navíc chutná, když ji po dovaření chvíli necháte odstát mimo sporák. Teprve potom se všechny její chutě sladí dohromady.
Vejde se do rozpočtu i na konci měsíce
Největší devizou je cena. Okurková omáčka se zrodila jako jídlo pro hubené časy a tahle přednost jí zůstala. Náklady na ni jsou minimální, protože vystačíte s tím, co většina lidí běžně mívá doma ve spíži.
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Základní suroviny:
sklenice nakládaných okurek, trocha mouky a másla, vývar, smetana.
Nic drahého, nic, co byste sháněli po specializovaných obchodech. Když vynecháte maso a nahradíte ho vařeným vejcem nebo bramborem, spadne cena ještě níž. Je to ideální oběd na konec měsíce, kdy chcete uvařit něco poctivého, ale rozpočet je napjatý.
Jak ji připravit
Všechno začíná světlou jíškou.
Okurková omáčka se připraví ze světlé jíšky, do které přijde vývar, nastrouhané kyselé okurky a nakonec smetana. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na másle krátce orestujete hladkou mouku, jen dozlatova, a za stálého míchání ji zalijete vývarem. Nejlépe hovězím, poslouží ale i drůbeží. Necháte chvíli provařit, aby omáčka zhoustla a nechutnala po mouce. Někdo si na začátku ještě zpění na másle jemně nakrájenou cibulku a teprve pak zaprašuje moukou. Základ tím získá plnější chuť, ale bez cibule se omáčka klidně obejde. Potom přijdou na řadu okurky. Nastrouhané nebo najemno nakrájené je vmícháte do omáčky a necháte změknout. Komu vadí ostřejší kyselost, může je předem chvilku podusit na másle, výsledek pak bývá jemnější. Nakonec vše zjemníte smetanou a vyladíte solí, špetkou cukru a trochou octa nebo láku z okurek, aby seděla ta správná sladkokyselá rovnováha. Kdo má rád omáčky bohatší, může na závěr zašlehat žloutek rozmíchaný v troše smetany. Pak už omáčku jen prohřejte, protože varem by se žloutek srazil. S čím ji naservírovat
Nejčastěji ji doprovází vařené hovězí a houskový knedlík. V téhle podobě se okurková omáčka podávala odjakživa a pořád jí to sluší nejvíc.
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Kdo nechce u sporáku trávit celé dopoledne, obejde se i bez masa. Výborně si rozumí s vařenými brambory a k nim se hodí přidat vejce. Navrch pak omáčce sluší lžíce nasekaného kopru pro svěžest. Ať už zvolíte kteroukoli variantu, o zbytky se doma nejspíš bát nemusíte.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11189-co-zmizelo-z-nasich-taliru-z-nakladanych-okurek-nevznikne-jen-znojemska-ale-i-jedna-pozapomenuta-omacka/, https://www.kucharkaprodceru.cz/okurkova-omacka-recept/, https://srecepty.cz/okurkova-omacka-se-smetanou, https://www.tiscali.cz/vytahla-jsem-starou-kucharku-po-prababicce-a-nasla-poklad-tahle-omacka-je-100krat-lepsi-nez-znojemska-nebo-koprova-703591, https://www.apetitonline.cz/jak-na/okurkova-omacka-skromne-jidlo-z-minuleho-stoleti-na-ktere-nepotrebujete-prilis-casu-penez