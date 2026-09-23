Rodinná dovolená na Kypru skončila smrtí malého chlapce. Za vše může jeho otec

Sedmatřicetiletý Brit se v úterý 22. září před okresním soudem v Pafosu přiznal k obvinění ze způsobení smrti lehkomyslným, nedbalým či nebezpečným jednáním. Tragédie se stala 12. července v hotelu King Evelthon Beach Hotel and Resort v Chlorace. Chlapec spadl z otevřeného okna ve čtvrtém patře z výšky přibližně deseti metrů. Rodina v té době pobývala na Kypru první den dovolené.
Okolnosti pádu popisují dvě rozdílné verze
Podoba události bezprostředně před pádem není ve zveřejněných zprávách popisována jednotně. Při červencovém jednání zazněla verze, podle níž otec držel syna kolem pasu a při hře s ním pohyboval ze strany na stranu, když dítě propadlo otevřeným oknem. Otec však podle pozdějšího líčení tuto verzi zpochybňuje. Tvrdí, že syna posadil na parapet při čekání na výtah a domníval se, že okno je zavřené. Přesný skutkový popis má být součástí dalšího soudního řízení.
Obhájce Alexandros Alexandrou po jednání uvedl, že jeho klient se rozhodl přiznat také kvůli dopadu případného dlouhého procesu na rodinu. Podle právníka by projednávání případu znamenalo opakované návraty k fotografiím, svědectvím a dalším důkazům souvisejícím se smrtí dítěte. Další jednání soud stanovil na 5. října 2026, kdy má obžaloba předložit skutkové okolnosti a obhajoba argumenty ke zmírnění trestu. Podle Alexandroua hrozí za daný trestný čin nejvýše čtyři roky vězení, mezi možnými sankcemi je podle něj také peněžitý trest.
Po tragédii strávil osm dní ve vazbě
Muž byl několik hodin po pádu dítěte zadržen a soud ho následně poslal na osm dní do vazby. Později byl propuštěn za stanovených podmínek. Kyperský soud mu následně dočasně umožnil odcestovat do Británie na pohřeb syna, poté se ale musel na ostrov vrátit. Od poloviny září znovu platila původní omezení, mimo jiné zákaz opustit Kypr, odevzdání cestovních dokladů, finanční záruka 20 tisíc eur a povinnost pravidelně se hlásit policii.
Obhajoba se ještě před nynějším přiznáním pokoušela dosáhnout zastavení trestního stíhání z humanitárních důvodů. Žádost však kyperský generální prokurátor odmítl. Alexandrou nyní podle místních médií hodlá požádat soud také o dočasné zrušení cestovních omezení, aby se jeho klient mohl před říjnovým jednáním vrátit za rodinou do Británie.
Ověřené zdroje: Cyprus Mail, Philenews, SigmaLive