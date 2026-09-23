Tahle 1 věc nad sporákem je podle bytových architektů přežitek. Má ji 9 z 10 Čechů a kazí dojem z celé kuchyně

Zajdete na návštěvu, otevřou se dveře do kuchyně a oko vám okamžitě sklouzne k jednomu bodu nad sporákem. Skoro každá česká domácnost ho má, roky ho bere jako naprostou samozřejmost, a přitom právě on umí kuchyni srazit o pár let zpátky. Bytoví architekti dnes tenhle kus vybavení řadí mezi přežitky. Podíváme se, proč jim vadí a čím ho zařízené kuchyně nahrazují.
Velká čnící digestoř prozradí stáří kuchyně
Řeč je o klasické digestoři, tom mohutném odsavači, který visí přímo nad plotýnkami. Najdete ho prakticky v každé české kuchyni a po celá desetiletí patřil k povinné výbavě. Právě jeho nápadnost je ale dnes kámen úrazu. Velký kovový nebo prosklený blok trčící do prostoru na sebe strhává pozornost a opticky celou linku zatěžuje. Ve chvíli, kdy do místnosti vejdete, zamíří oko rovnou k němu, místo k pěkné pracovní desce nebo obkladu.
Architekti proto starou nápadnou digestoř berou jako prvek, který kuchyni okamžitě zařadí do minulé dekády. Čím víc se odsavač snaží upoutat velikostí a tvarem, tím rychleji zastará.
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Před pár lety platilo, že čím je odsavač robustnější a víc bije do očí, tím lépe. Digestoř měla být ozdobou kuchyně a klidně i jejím poznávacím znamením. Tenhle přístup se úplně otočil. Za změnou stojí hlavně kuchyně otevřené do obývacího pokoje. Jakmile se vaření přesunulo doprostřed obytného prostoru, přestal mohutný spotřebič komukoli vyhovovat a poptávka se stočila k odsávání, které je co nejméně slyšet a vidět.
Nová laťka je prostá. Odsavač má svou práci spolehlivě zvládnout a jinak se držet stranou. Kuchyň pak dýchá, působí klidněji a o poznání dráž, i když jde třeba o obyčejnou panelákovou linku.
Kam se dnes odsávání schovává
Možností, jak páru odvést a digestoř přitom skrýt z dohledu, je hned několik:
Přečtěte si také: Jahody vám nezplesniví ani po týdnu. Stačí je před uložením opláchnout v 1 tekutině z kuchyňské linky Do horní skříňky. Odsavač zabudovaný nad sporákem zůstane celý schovaný za dvířky, takže z něj v kuchyni nikdo nic nezahlédne. Výsuvný pod skříňku. Odsavač je po většinu času zaklopený v lince a vyjede ven, teprve když se pustíte do vaření. Na strop nebo do sníženého podhledu. U těchto řešení se dá hlučný motor odsunout dál od plotýnek, klidně až mimo samotnou kuchyň, takže vaření provází o poznání méně hluku. Přímo do varné desky. Odsávání je vestavěné do indukční desky a stahuje páru dolů, rovnou u hrnce.
Poslední řešení míří nejdál. Nad sporákem nezůstane vůbec nic, prostor nad hlavou je volný a výhled třeba do obýváku nic nepřerušuje.
Skryté odsávání zvládne stejnou práci
Obava, že schovaný odsavač bude slabší, je zbytečná. Odsávání vestavěné do varné desky stahuje páru přímo od hrnce ještě předtím, než se stihne rozejít po místnosti, takže se mastnota a pachy drží u zdroje. Výkon těch lepších modelů přesahuje 600 metrů krychlových za hodinu, což je zcela srovnatelné s klasickou digestoří nad deskou.
Přečtěte si také: Trouba tají 1 funkci: Kdo ji začne používat, upeče maso šťavnatější a ještě ušetří na elektřině Odsavač zabudovaný přímo ve varné desce zachytí páru hned u hrnce a výkonem se klasické digestoři vyrovná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Fungují ve dvou režimech. Buď vzduch odtahem posílají ven z bytu, nebo ho v recirkulačním provozu ženou přes uhlíkový filtr a čistý vracejí zpátky do místnosti. Recirkulace se hodí hlavně tam, kde potrubí ven vyvést nejde, což je v bytech častý případ. Filtr je pak potřeba čas od času vyčistit nebo vyměnit.
Výměna přinese i něco navíc. Jakmile z linky zmizí objemný odsavač a jeho úlohu převezme technika ukrytá v desce, uvolní se prostor nad sporákem, který dřív zabíral motor. Zbyde vám tak víc místa na hrnce a nádobí.
Rozdíl mezi klasickou digestoří a skrytým odsáváním přehledně shrnuje následující tabulka:
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Hledisko Klasická čnící digestoř Skryté nebo vestavěné odsávání Vzhled a viditelnost velký blok trčí nad plotýnkami a strhává na sebe pozornost po odsavači není při pohledu do kuchyně památky Dojem z kuchyně působí zastarale a řadí kuchyni do minulé dekády kuchyň působí vzdušněji, klidněji a dráž Výkon odsávání srovnatelný s vestavěným řešením u lepších modelů přes 600 m³/h Horní skříňka nad sporákem slouží motoru odsavače zůstane volná na nádobí Když kuchyň zrovna nepředěláváte
Kompletní výměna dává smysl hlavně při rekonstrukci nebo pořízení nové linky. Pokud stará digestoř slouží a přestavba není na pořadu dne, kvůli vzhledu po sekáči sahat nemusíte. Hodně totiž udělá i obyčejná maličkost. Odsavač, který se roky nečistil a má zažloutlý povrch a zamaštěný filtr, kuchyni sráží mnohem víc než ten pravidelně udržovaný.
Až ale dojde na novou kuchyni, stojí za to o skrytém nebo vestavěném odsávání aspoň uvažovat. Právě tady se dnes láme dojem mezi kuchyní, která vypadá aktuálně, a tou, která na první pohled prozradí, ve kterém roce vznikla.
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Zdroje: https://www.earch.cz/design/clanek/kuchynsky-ostruvek-bez-digestore-visici-ze-stropu-zato-s-sikovne-skrytym-odsavacem-ve-varne-desce-progresivni-technolo, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/desky-s-odsavanim, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/prezite-kuchynske-trendy/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/designove-digestore-jako-ze-sci-fi-filmu, https://www.dumazahrada.cz/interier/moderni-kuchyne-vybaveni-odsavace-par/