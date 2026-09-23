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Patria 6×6 dobývá Evropu. Nizozemsko zvažuje vstup do programu CAVS

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Patria 6×6 rychle proniká do evropských armád. Nizozemsko zvažuje zapojení do programu CAVS, který už zahrnuje sedm zemí a téměř 2 000 objednaných vozidel.
Patria 6×6 dobývá Evropu. Nizozemsko zvažuje vstup do programu CAVS

Patria 6×6 dobývá Evropu. Nizozemsko zvažuje vstup do programu CAVS

Zdroj: Securitytech
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