Patria 6×6 dobývá Evropu. Nizozemsko zvažuje vstup do programu CAVS

Nizozemsko se chce zapojit do
evropského programu CAVS založeného na finském obrněném vozidle Patria 6×6. Pro nizozemskou armádu by přitom nešlo o přímou náhradu těžších Boxerů, ale spíše o jejich doplnění lehčí a početnější platformou. Patria mezitím díky programu CAVS rychle upevňuje své postavení v evropských armádách a vozidla už působí také na Ukrajině.
VIDEO Nizozemsko hledá evropskou cestu
Evropský program Common Armoured Vehicle System (CAVS) se během několika let změnil z projektu několika severských zemí v jednu z nejvýznamnějších evropských iniciativ pro standardizaci kolových obrněných vozidel.
Základem programu je finská Patria 6×6 a na konci roku 2025 už měl CAVS sedm členských států zahrnujících Finsko, Lotyšsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Spojené království a Norsko. Patria současně uvádí, že v rámci programu obdržela
objednávky včetně opcí na téměř 2 000 vozidel. Nizozemsko nyní hledá možnost, jak se do tohoto evropského systému zapojit.
Záměr zapadá do širší snahy nizozemského ministerstva obrany nakupovat více vojenské techniky společně s evropskými partnery. Nizozemské ministerstvo obrany v roce 2026 například zdůraznilo význam společných evropských akvizic a průmyslové spolupráce.
Pro Nizozemsko je přitom zajímavá zejména kombinace interoperability, společného vývoje, sdílené logistiky a možnosti zapojení domácího průmyslu. Právě tento model představuje jednu z hlavních výhod CAVS.
Patria 6×6 jako doplněk Boxerů
Patria 6×6 má podle aktuálních údajů výrobce maximální bojovou hmotnost 24 tun a základní konstrukce může podle konfigurace vážit podstatně méně.
Boxer je výrazně těžší a představuje modulární 8×8 platformu určenou pro široké spektrum úkolů. Nizozemská armáda navíc v roce 2025 společně s Německem objednala 222 vozidel Boxer Schakal s 30 mm věží, z nichž 72 připadne Nizozemsku.
Právě zde se nabízí prostor pro Patria 6×6. Zatímco těžší Boxer může být nasazován v rolích vyžadujících vyšší úroveň ochrany, palebné síly nebo nosnosti,
lehčí vozidlo 6×6 může sloužit jako početnější prostředek pro přepravu pěchoty, velení, logistiku, zdravotnické úkoly nebo další specializované konfigurace.
Ukazuje se jako vhodné obě vozidla kombinovat a využívat silných stránek jedné i druhé platformy.
Modulární konstrukce pro moderní bojiště Patria 6×6, TnTkr – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
Patria 6×6 byla od začátku navržena jako modulární kolové obrněné vozidlo. Výrobce uvádí maximální užitečné zatížení 8,5 tuny,
maximální rychlost přes 100 km/h a operační dojezd přes 700 kilometrů. Pohon zajišťuje řadový pětiválcový dieselový motor s výkonem 325 kW a točivým momentem 1910 Nm.
Ochrana je modulární. Základ odpovídá úrovni 2 podle
STANAG 4569, přičemž zákazník může požadovat zvýšení až na úroveň 4. Vyšší úroveň ochrany ale znamená také zvýšení hmotnosti a určité omezení některých schopností vozidla. Patria rovněž nabízí volitelnou schopnost plavby. Výrobce uvádí rychlost ve vodě přibližně 7 km/h.
Výzbroj může být přizpůsobena požadavkům zákazníka. Jedním z nejzajímavějších příkladů je instalace věžového minometného systému
Patria NEMO ráže 120 mm. Právě Německo v rámci svého programu CAVS objednalo několik variant Patria 6×6 včetně vozidel vybavených systémem NEMO. Patria 6×6 získává zkušenosti na ukrajinském bojišti
Významným argumentem pro další evropské uživatele je také skutečnost, že Patria 6×6 už není pouze produktem z testovacích polygonů. Podle společnosti Patria jsou vozidla tohoto typu operačně používána
také na Ukrajině.
Zkušenosti z války na Ukrajině přitom neznamenají, že Patria 6×6 je nějakým způsobem „bojově prověřena ve všech rolích“. Moderní válka jak jí vidíme
během ale ukazuje význam dobře chráněných kolových vozidel schopných rychlého přesunu vojáků a materiálu, stejně jako význam modulárních platforem, které lze upravit podle konkrétního úkolu. ruské agrese na Ukrajině
Současně konflikt ukázal, že samotná pancéřová ochrana není jediným rozhodujícím parametrem. Vozidla musí fungovat v prostředí intenzivního
používání dronů, dělostřelectva, elektronického boje a průzkumu. Výhodou proto může být právě kombinace mobility, ochrany, dostupnosti náhradních dílů a schopnosti vyrábět vozidla ve velkých sériích. CAVS: Evropský program rychle roste
Růst programu CAVS je patrný především na německé objednávce. V prosinci 2025 Patria a Německo uzavřely smlouvy v hodnotě přes dvě miliardy eur, které zahrnují
až 876 vozidel Patria 6×6 ve čtyřech variantách. Součástí objednávky jsou také vozidla vybavená minometným systémem NEMO a dálkově ovládanými zbraňovými stanicemi Kongsberg RS4.
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Německo zároveň počítá s postupným přesunem výroby do domácího průmyslu. V srpnu 2026 Patria oznámila dohodu s KNDS Deutschland Maintenance o montáži a finální integraci vozidel. Sériové dodávky mají nabírat tempo od roku 2027 a německá výroba se má postupně rozšiřovat.
Také Norsko pokračuje v programu. V srpnu 2026 objednalo prvních 20 vozidel Patria 6×6 ve velitelské konfiguraci C2 s dálkově ovládanými zbraňovými stanicemi Kongsberg PROTECTOR RS4 a získalo opci na dalších 40 vozidel.
CAVS tak postupně vytváří nejen společnou flotilu vozidel, ale také širší evropský průmyslový ekosystém kolem jediné platformy.
Patria 6×6 se během několika let posunula z finského projektu určeného především pro potřeby několika severských a baltských zemí k platformě s výrazně širším evropským dosahem. Sedm členských států CAVS, téměř 2000 objednaných vozidel včetně opcí a rozšiřující se výroba v jednotlivých evropských zemích ukazují, že nejde o okrajový program.
Zdroj:
Defense Express, Patria, Defernsie.nl Autor/Licence fotografie: Patria 6×6, Patria