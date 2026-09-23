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Proč někde volíte člověka a jinde celý seznam: Jak politické strany změnily samotný význam voleb

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Volby kdysi nemusely znamenat souboj stran a jejich kandidátek. Politické skupiny vznikaly postupně a ještě dlouho působily spíš jako volná spojenectví elit.
Proč někde volíte člověka a jinde celý seznam: Jak politické strany změnily samotný význam voleb

Proč někde volíte člověka a jinde celý seznam: Jak politické strany změnily samotný význam voleb

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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