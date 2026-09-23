Vymaní se děti konečně z bubliny? EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let a omezit je až do dospělosti

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Vymaní se děti konečně z bubliny? EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let a omezit je až do dospělostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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EU představila návrh nařízení EU KIDS Act, který zakazuje dětem do 13 let mít účet na sociálních sítích a zavádí odstupňovaná omezení až do 18 let.
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Zdroj: Pexels
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- Nebylo to blafování, Samsung zdražil Galaxy S26 až o tisíce korun. Je to teprve začátek, Apple i Google následují
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