Je podzim. Ale nemusíš kvůli tomu okamžitě chtít svíčku, deku a nový životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Je podzim. Ale nemusíš kvůli tomu okamžitě chtít svíčku, deku a nový život
Celý týden komunikuješ. V práci, doma, v chatu, po telefonu, u oběda. Pak ti někdo v pátek nebo v úterý...
Recepty „z jednoho hrnce“ mají jednu zásadní podmínku: výsledkem nesmí být smutná hmota, kterou jíš jen...
Řekneš kadeřnici „chtěla bych bob“ a před deseti lety byla šance, že obě myslíte zhruba totéž. Dnes můžeš...
Ráno espresso. Pak další káva u počítače. Po obědě cappuccino a kolem čtvrté něco „na energii“. V sedm...
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