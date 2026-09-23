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Je podzim. Ale nemusíš kvůli tomu okamžitě chtít svíčku, deku a nový život

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Dnes v noci oficiálně začal podzim. Internet tedy právě dostal povolení vytáhnout hrnky, skořici, béžové deky a seznam věcí, které bys měla „resetovat“. Pokud ale místo nového začátku cítíš hlavně lehkou lítost, že léto nějak podezřele rychle zmizelo, jsi úplně v pořádku.
Je podzim. Ale nemusíš kvůli tomu okamžitě chtít svíčku, deku a nový život

Je podzim. Ale nemusíš kvůli tomu okamžitě chtít svíčku, deku a nový život

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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