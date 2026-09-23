KVÍZ: Máte lepší všeobecný přehled než středoškolák? Tento kvíz to možná ukážePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Máte lepší všeobecný přehled než středoškolák? Tento kvíz to možná ukáže
Každé ráno vyrážejí s těžkou brašnou na rameni, v zimě i létě obcházejí desítky kilometrů a odpovídají za...
Němečtí vědci spustili kameru do ledových hlubin Antarktidy a natočili něco neuvěřitelného. V absolutní tmě...
Jednoduchý matematický úkol dokáže odhalit víc o fungování lidského mozku než hodiny testování. Stačí vyjít...
Sto třicet jedna lidských životů vyhasne během jediné sekundy v hromadě zkrouceného kovu. Mezi troskami...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →