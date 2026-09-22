Co skrýval Kennedyho mozek a kam zmizel? Chybějící důkaz nahrává spiknutí

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Co skrýval Kennedyho mozek a kam zmizel? Chybějící důkaz nahrává spiknutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zmizení mozku Johna F. Kennedyho dodnes budí vášně. Národní archiv ztratil po atentátu klíčový důkaz a konspirační teoretici mluví o zásahu vlastní rodiny.
John F. Kennedy
Zdroj: FOTO:Bachrach Studios, Public domain, via Wikimedia Commons
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Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
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