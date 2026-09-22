Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Co skrýval Kennedyho mozek a kam zmizel? Chybějící důkaz nahrává spiknutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zmizení mozku Johna F. Kennedyho dodnes budí vášně. Národní archiv ztratil po atentátu klíčový důkaz a konspirační teoretici mluví o zásahu vlastní rodiny.
John F. Kennedy

John F. Kennedy

Zdroj: FOTO:Bachrach Studios, Public domain, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Majitel drogerie zmizel v roce 2000. Jeho tělo našli po 14 letech, pachatelé přesto nakonec unikli trestu
Majitel drogerie zmizel v roce 2000. Jeho tělo našli po 14 letech, pachatelé přesto nakonec unikli trestu
Černá stavba v chráněním území za miliony eur. Miliardáři si v Polsku postavili obří falešný hrad
Černá stavba v chráněním území za miliony eur. Miliardáři si v Polsku postavili obří falešný hrad

Uprostřed chráněné přírody u polské Poznaně roste obří replika středověkého hradu Stobnica. Luxusní projekt...

Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna
Mladou matku zabil ve videopůjčovně a zmizel. O 20 let později vznikla jeho nová podobizna

Smrt jednatřicetileté ženy ze šternberské videopůjčovny zaměstnává policii už více než dvacet let. Zlom v...

Záhada Jantarové komnaty: Kde skončil poklad za miliony dolarů
Záhada Jantarové komnaty: Kde skončil poklad za miliony dolarů

Originální Jantarová komnata zdobila Kateřinský palác od 18. století. Během války ji rozebrali nacisté a...

Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu
Čepici na uši po svatém Matouši, radili staří hospodáři. Teplotní extrémy z Klementina jim dávají za pravdu

21. září přináší do meteorologických tabulek neuvěřitelné teplotní extrémy. Stará pranostika o čepici na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.