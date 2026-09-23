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Bohemia Interactive získala podíl v polském herním studiu

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Jedno z největších herních studií v Česku, Bohemia Interactive (BI; majitelé Marek Španěl a Slavomír Pavlíček), zainvestovalo za hranicemi České republiky. BI čerstvě získala menšinový podíl ve společnosti Enjoy Studio, v polském týmu stojícím za hrou Everwind (screen).
Bohemia Interactive získala podíl v polském herním studiu

Bohemia Interactive získala podíl v polském herním studiu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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