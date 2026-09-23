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Leo Express spustil nejdelší linku z Česka do Německa. Jízdenku mezi českými městy si v ní ale nekoupíte, brání tomu licenční pravidlo

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Třiadvacet zastávek, tři země, třináct a půl hodiny jízdy. Spoj LE232 odstartoval 25. června 2026 jako první přímý noční produkt Leo Expressu na ose východní Morava, střední Německo.
Leo Express spustil nejdelší linku z Česka do Německa. Jízdenku mezi českými městy si v ní ale nekoupíte, brání tomu licenční pravidlo

Leo Express spustil nejdelší linku z Česka do Německa. Jízdenku mezi českými městy si v ní ale nekoupíte, brání tomu licenční pravidlo

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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