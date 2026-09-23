Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí
Slunečné zářijové počasí v části Řecka vystřídaly silné deště a bouřky. Meteorologové varovali také před...
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