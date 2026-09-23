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Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí

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Nejnovější zářijová data mění část dosavadního výhledu na zimu 2026/2027 v Evropě. Přestože sezona jako celek má být spíše teplejší než obvykle, aktualizovaný model naznačuje vyšší šanci na sněžení v některých částech střední Evropy. Nejvýraznější změna se objevuje ve výhledu na únor.
Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí

Meteorologové právě zveřejnili předpověď na letošní zimu. Bude to extrémní, tvrdí

Zdroj: Generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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