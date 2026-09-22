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Kdyby byla Nessie pořád stejná, měla by přes 1 400 let. Její nejstarší „pozorování“ ale skrývá ještě větší problém

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Legenda spojuje Nessie se svatým Columbou, který měl roku 565 zahnat vodní bestii. Kdyby od té doby šlo stále o jedno zvíře, překonávalo by životností prakticky všechny velké obratlovce. Jenže původní příběh se neodehrává v Loch Ness a vznikl až přibližně století po údajném setkání.
Kdyby byla Nessie pořád stejná, měla by přes 1 400 let. Její nejstarší „pozorování“ ale skrývá ještě větší problém

Kdyby byla Nessie pořád stejná, měla by přes 1 400 let. Její nejstarší „pozorování“ ale skrývá ještě větší problém

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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