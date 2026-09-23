Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejen v zámoří a v západní Evropě, ale i v Česku lze v posledních letech pozorovat jak církevní, tak společenský příklon k určitým formám konzervatismu. Je to také reakce na…
Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne

Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne

Zdroj:
Reklama
Další články z Proboha!
Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?
Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?
Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?
Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

Když dělám se snoubenci předmanželskou přípravu, dávám jim jednu důležitou otázku: „Co se vám líbilo a co...

Přes ochrnutí ke splnění snu stát se malířkou: Když se estetika stane mostem k víře
Přes ochrnutí ke splnění snu stát se malířkou: Když se estetika stane mostem k víře

Když během půl roku náhle ochrnula, úspěšná architektka Martina Hroteková zápasila s pocitem, že na ni Bůh...

Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?
Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?

Písničkář Pavel Helan se v knize Mega dobrá zpráva: Evangelijní příběhy jazykem generace Z (Doron, 2026)...

Poslední letadlo a hlas z neznáma. Ridley Scott natočil film plný melancholie i naděje
Poslední letadlo a hlas z neznáma. Ridley Scott natočil film plný melancholie i naděje

Postapo nemusí být jen krvavá vyvražďovačka. Může jít i o melancholické zamýšlení nad životem po konci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.