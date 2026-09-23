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Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější

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Představa udatného bojovníka, jehož tělo odplouvá na vlnách v hořící lodi zapálené přesným šípem ze břehu, fascinuje miliony lidí. Nebo spíš filmových diváků. Tento ikonický obraz totiž známe z hollywoodských trháků. S historií má pramálo společného.
Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější

Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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