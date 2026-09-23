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Střet osobního auta s dodávkou na Blanensku nepřežil jeden z řidičů

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Tragicky skončila dnes ráno nehoda osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku. Řidič osobního vozu přes veškerou snahu záchranářů zemřel, řidič dodávky utrpěl lehké zranění. Silnice I/43 je kvůli vyšetřování nehody uzavřená.
Střet osobního auta s dodávkou na Blanensku nepřežil jeden z řidičů

Střet osobního auta s dodávkou na Blanensku nepřežil jeden z řidičů

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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