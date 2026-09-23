Střet osobního auta s dodávkou na Blanensku nepřežil jeden z řidičůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Střet osobního auta s dodávkou na Blanensku nepřežil jeden z řidičů
V Brně se veřejnosti otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře...
Vzácné rukopisy, mapy či historické knihy v archivech a muzeích se dočkají lepší ochrany před ohněm....
Inspektoři zavřeli prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Při kontrole tam objevili stopy po...
Šalina, štatl nebo hokna. Brněnský hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jím Muzeum města...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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