Čínský horoskop bude turbulentní: Konec starých zátěží přináší finanční výzvy, úlevu i důležitá životní rozhodnutí pro několik znamení

Týden od 21. do 27. září 2026 přinese podle čínského horoskopu zajímavé změny. Některá znamení čeká příznivější období, během kterého mohou narazit na nové příležitosti, dočkat se dobrých zpráv nebo konečně vyřešit něco, co je v poslední době zatěžovalo. Jiná by naopak měla zpomalit, pečlivěji hospodařit se svou energií a nebrat na sebe více povinností, než skutečně zvládnou. Velkým tématem tohoto týdne bude zbavování se starého a příprava na nové. Některým znamením může prospět pomoc lidí v jejich okolí, jiným zase chvíle, kdy si udělají pořádek ve svých povinnostech, vztazích nebo plánech do budoucna.
Kdo tedy může očekávat šťastnější dny a komu se vyplatí být opatrnější?
Prase
Pro lidi ve znamení Prasete se tento týden začne odvíjet trochu jinak, než byli v poslední době zvyklí. Pokud už nějakou dobu nosí v hlavě určitý plán nebo na něčem trpělivě pracují, jejich snaha se může začít vyplácet. Věci, které se dlouho nepohnuly z místa, se najednou dají do pohybu. Velkou roli přitom mohou sehrát lidé kolem nich. Prasata nemusí mít všechno pod kontrolou ani zvládat vše úplně sami. Pomocná ruka, dobrá rada nebo nabídka spolupráce může přijít v ten správný okamžik. Tento týden zároveň vybízí k tomu, aby Prasata nezůstávala jen u plánování a přemýšlení. Některé věci totiž potřebují především první krok. To, co ještě před časem působilo jako vzdálený nebo těžko dosažitelný cíl, může být nyní překvapivě blízko. Stačí se odhodlat a začít.
Krysa
Krysy mohou během tohoto týdne pocítit úlevu. Jedním z hlavních témat pro ně totiž bude odstranění věcí, které jim zbytečně berou čas, energii nebo pozornost. Nemusí jít pouze o nepořádek v domácnosti. Může se jednat také o povinnosti, vztahy nebo pracovní úkoly, které už dávno nemají takový význam jako dříve. Krysa může zjistit, že některé věci není nutné dál držet při životě jen proto, že se jimi zabývala dlouhou dobu. Zároveň lidé ve znamení Krysy mohou mít štěstí při praktickém řešení problémů. Pokud je v posledních týdnech něco brzdilo, nyní mohou najít jednodušší cestu ven.
Buvol
Pro Buvoly může být klíčem k úspěchu tento týden jejich okolí. Lidé narození v tomto znamení bývají podle tradičních astrologických charakteristik spojováni s vytrvalostí a samostatností. Tentokrát se jim ale vyplatí více se otevřít společnosti. Zajímavá příležitost může přijít například prostřednictvím přátel, známých nebo společenské události. Není proto dobré odmítat každé pozvání jen proto, že už mají svůj program. Důležité bude také správné rozložení sil. Pokud si dokážou dobře naplánovat čas a nebudou energii rozdávat na příliš mnoho stran, můžou z tohoto týdne vytěžit maximum.
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Pes
Pes může tento týden pocítit, že se mu život začíná postupně uvolňovat. Tentokrát ale nepůjde ani tak o to, co nového získá, jako spíš o to, čeho se dokáže zbavit. Pes má totiž často tendenci brát na sebe starosti druhých. Většinou za tím stojí dobré úmysly a upřímná snaha být oporou lidem, na kterých mu záleží. Tento týden mu ale může dojít, že nelze donekonečna držet nad vodou všechny kolem sebe. Pomůže otevřený a upřímný rozhovor. Když se povinnosti a odpovědnost rozdělí spravedlivěji, Pes si možná poprvé po delší době uvědomí, kolik energie věnoval problémům, které vlastně nebyly jeho. Jakmile některé z těchto starostí pustí z hlavy, výrazně se mu uleví a získá konečně více prostoru sám pro sebe.
Zajíc
Zajíc patří mezi další znamení, kterým může tento týden přinést určitou úlevu. Podle předpovědí se bude i zde opakovat motiv zbavování se věcí, které člověka zbytečně zatěžují. Může jít o starý zvyk, nedořešenou situaci nebo něco, čemu Zajíc věnuje příliš mnoho pozornosti. Tento týden mu ukáže, že některé problémy není nutné dál řešit stejným způsobem.
Drak
Pro Draka může být tento týden důležitý především proto, že si uvědomí, co v jeho životě nefunguje. Začátek týdne bude spojen s odstraňováním starých návyků a řešením věcí, které už delší dobu volají po změně. Drak může mít pocit, že některé situace se daly v minulosti vyřešit lépe. Právě toto uvědomění je důležité. Ke konci týdne může přijít rozhodnutí vydat se jinou cestou. Drak tak začne vytvářet nový řád, díky kterému bude jeho každodenní život jednodušší.
Tygr
Tygr se zařadí mezi znamení, kterým bude tento týden přát. Klíčem je především komunikace a schopnost správně pracovat s lidmi kolem sebe. Pokud Tygr něco plánuje, může se mu vyplatit svůj záměr sdílet s ostatními a nechat si poradit. Zároveň by ale neměl ignorovat vlastní potřeby. Dobře zvolená slova pomohou vyřešit i situaci, která se předtím zdála komplikovaná.
Had
U Hada se předpovědi nesou v poněkud opatrnějším duchu. Neznamená to nutně špatný týden. Spíše období, kdy se vyplatí nedělat zbytečně riskantní rozhodnutí. Pozornost by měl Had věnovat především praktickým záležitostem a penězům. Pokud se objeví nabídka, která vypadá až příliš lákavě, bude rozumné zkontrolovat nejprve všechny podmínky. Důležitější než rychlost bude v tomto týdnu rozvaha.
Ostatní znamení čeká spíše vyrovnaný týden
Ani ostatní čínská znamení však podle týdenních předpovědí nečeká žádná zásadní katastrofa. Kůň, Koza, Opice a Kohout by měli především dobře hospodařit s časem, energií a penězi. Doporučení pro tato znamení zní nepřijímat důležitá rozhodnutí pod tlakem a věnovat pozornost tomu, co člověku dlouhodobě prospívá. Podzimní rovnodennost navíc přináší pomyslný nový začátek. Je čas uzavřít staré kapitoly, zbavit se toho, co nás brzdí, a otevřít dveře novým příležitostem.
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Zdroje: Yourtango, Timesofindia, Astrosohu, Sina