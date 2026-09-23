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Zdravotní pojištění čekají velké změny. Pacienti mají dostávat až 1 500 korun za prevenci

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Ministerstvo zdravotnictví představilo reformu veřejného zdravotního pojištění, která má změnit nejen financování zdravotní péče, ale také pravidla fungování zdravotních pojišťoven. Jedna z novinek se má dotknout přímo pacientů. Za absolvování předepsaných preventivních prohlídek a hrazených screeningů by mohli dostávat finanční odměnu od 500 do 1 500 korun. První změny by podle současného plánu mohly začít platit v roce 2028.
Pacienti mají dostávat až 1 500 korun za prevenci.

Pacienti mají dostávat až 1 500 korun za prevenci.

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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