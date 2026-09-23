Zdravotní pojištění čekají velké změny. Pacienti mají dostávat až 1 500 korun za prevenci

Nová pravidla mají vytvořit nárok na finanční odměnu za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningových programech. Její výše se má pohybovat mezi 500 a 1 500 korunami, konkrétní částku by stanovovala zdravotní pojišťovna. Podle dosud zveřejněných podrobností má jít o přímou odměnu, která bude fungovat vedle současných příspěvků z fondů prevence. Ty pojišťovny už nyní poskytují například na pohyb, dentální hygienu, očkování nebo další preventivní programy.
Podle zveřejněných informací se má nový systém týkat zejména pojištěnců od 45 let, kteří mají nárok na příslušná hrazená screeningová vyšetření. Podmínkou má být splnění stanovených preventivních prohlídek a screeningů. Ministerstvo chce tímto způsobem zvýšit účast lidí na prevenci a podpořit včasný záchyt závažných nemocí. Přesné podmínky nároku se však ještě mohou změnit během přípravy a následného projednávání zákona.
Související článek: Známý operátor rozdává odškodnění za výpadek internetu. Lidé mohou získat peníze navíc
Pojišťovny mají více řešit dostupnost lékařů
Reforma ale není postavena pouze na finančních odměnách pro pacienty. Změnit se má celý způsob, jakým se zdravotní pojišťovny a poskytovatelé péče dohodují na financování. Vedle výše úhrad se má při rozhodování více řešit také síť nemocnic a ambulancí, personální kapacity nebo to, ve kterých regionech některé zdravotní služby chybějí. Ministerstvo počítá rovněž s víceletými dohodami, které by měly zdravotnickým zařízením i pojišťovnám umožnit plánovat na delší období než pouze na následující rok.
Při rozdělování peněz se má ve větší míře zohledňovat také kvalita, bezpečnost a efektivita poskytované péče, nikoli pouze počet provedených výkonů. Součástí reformy je proto společné analytické zázemí zdravotních pojišťoven, které má pracovat s daty o dostupnosti a využívání zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny mají současně získat větší prostor pro ovlivňování organizace péče, zároveň však mají nést větší odpovědnost za své rozhodování.
Změnit se má také řízení zdravotních pojišťoven
Nová pravidla se mají dotknout i samotného fungování zdravotních pojišťoven. Reforma počítá se sjednocením pravidel jejich řízení, zastoupením pojištěnců a zaměstnavatelů v orgánech pojišťoven, elektronickými volbami a přísnějšími pravidly proti střetu zájmů. Pojištěnci by tak podle návrhu měli získat větší možnost ovlivňovat fungování institucí, do jejichž systému odvádějí pojistné.
Související článek: Několik bank chystá odstávku. Klienti se na čas nedostanou do mobilu ani na internet
Pro pacienty je zatím nejdůležitější, že žádná z popsaných novinek ještě nezačala platit. Ministerstvo představilo reformu Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030 dne 22. září 2026. První sada změn má podle zveřejněného harmonogramu projít legislativním procesem během roku 2027 a účinnosti má nabýt v roce 2028. Návrh proto ještě čeká další příprava a projednávání a konečná podoba jednotlivých opatření se může oproti nynějšímu plánu změnit.
mzd.gov.cz, seznamzpravy.cz, vzp.cz, tn.nova.cz