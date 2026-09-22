Majitel drogerie zmizel v roce 2000. Jeho tělo našli po 14 letech, pachatelé přesto nakonec unikli trestu

Majitel žižkovské drogerie Luboš Novák odešel první květnový den roku 2000 na domluvenou schůzku se svým synovcem a už se nikdy nevrátil. Rodina dlouhých čtrnáct let netušila, jaký osud ho potkal. Až náhodný policejní ponor do vod Orlické přehrady odhalil pravdu o jeho zmizení. Usvědčující důkazy však nakonec nestačily a pachatelé tohoto činu spravedlnosti unikli.
Osudná sváteční pochůzka s miliony v tašce
Luboš Novák vedl spořádaný rodinný život po boku manželky a dvou dcer. Tehdy šestadvacetiletý synovec Jiří Hříbal mu nabídl velmi výhodnou směnu valut. Majitel drogerie vybral pět milionů korun a vyrazil na schůzku. „Ten den si pamatuju, vracela jsem se se ségrou z odpoledního představení v kině,“ svěřila se dcera Zuzana Kosová v podcastu Zloději životů. Její otec se pak na malou chvíli objevil doma. Vzápětí ale narychlo odešel s vysvětlením o cestě do Liberce. Manželka a dcery ho tehdy viděly naposledy.
Když se nevrátil domů ani další den, rodina kontaktovala známého s policejní minulostí. Jeho návštěva ale do bytu vnesla obrovský strach. Poradil jim okamžité nahlášení případu a doporučil třem ženám dočasné stěhování k prarodičům pro případ, že by únosci chtěli ublížit i jim. Vyšetřování se následně ujala kriminálka. První roky pátrání žádný větší úspěch nepřinesly.
Falešná nemoc a luxusní život
Jiří Hříbal se brzy po zmizení strýce začal obklopovat luxusem a pořídil si nové auto. Kriminalisté zjistili, že se vyhýbá dřívějšímu trestu za pojistné podvody. Vykazoval se tehdy lékařskými zprávami o vážné srdeční chorobě, tyto dokumenty ho měly stát dvě stě tisíc korun. Měl dokonce v plánu nechat si vytvořit falešnou jizvu po transplantaci srdce. Policisté ho ovšem natočili skrytou kamerou v posilovně při zvedání těžkých činek. Podvod praskl a mladý muž putoval rovnou za mříže. Během výslechů ohledně svého strýce ale zarytě mlčel.
Stopy střelného prachu ve starém stole
Do hledáčku vyšetřovatelů se dostal také Hříbalův známý Jan Svatoš. V den zmizení majitele drogerie si oba muži několikrát volali. Policisté v bývalém Svatošově bytě podrobili zkoumání starý stůl a v jednom ze šuplíků objevili povýstřelové zplodiny. Další vodítko poskytla jeho bývalá přítelkyně. Používala mobilní telefon zmizelého muže. Policistům tehdy vypověděla, že přístroj dostala darem k narozeninám.
Případ se dostal před pražský městský soud v roce 2006. Soudkyně oba muže viny z vraždy zprostila s odůvodněním, že chybí tělo oběti a chybí i přímé důkazy. Synovec zavražděného dostal trest pouze za zpronevěru oněch pěti milionů. Rodina navíc v té době procházela naprostým peklem. Úřady považovaly majitele drogerie stále za živého a věřitelé i exekutoři po ženách vymáhali jeho dřívější půjčky. Následovaly roky naprosté bezmoci a obrovských finančních problémů.
Zabalené tělo na dně přehrady
Zlom přišel v lednu 2014 u Zvíkovského Podhradí. Jihočeští policisté tehdy v řece Otavě pátrali po člověku, který skočil z mostu. Potápěči v hloubce osmnácti metrů narazili na tělo zabalené do modré plachty. Torzo těla ukotvoval na dně podstavec přenosné dopravní značky a pachatelé ho navíc omotali kovovým řetězem. Oběť měla v lebce průstřel. Identifikace trvala několik měsíců a potvrdila obavy pozůstalých. Skutečně šlo o tělo Luboše Nováka.
Nález ostatků znamenal obrovskou šanci na obnovu celého procesu. Pražskému státnímu zástupci ale sepsání návrhu trvalo zhruba pět měsíců. Soudkyně pak žádost zamítla v neveřejném jednání s tím, že nalezení těla k usvědčení konkrétního pachatele nestačí. Zuzana Kosová se po dalších průtazích domohla zastání až u Ústavního soudu, který tento postup zkritizoval a verdikt zrušil. Veškeré lhůty však mezitím stihly definitivně vypršet a vražda tak zůstane navždy promlčená.
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